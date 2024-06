Javi De Pedro, ex jugador de la Real Sociedad, a la cárcel por violencia machista

Conmoción en el mundo del fútbol, especialmente en el País Vasco. Javi De Pedro, ex jugador de la Real Sociedad, entra en prisión por un delito de violencia machista. Agentes de la Ertzaintza le detuvieron ayer en la sidrería de Astigarraga en la que trabaja y le trasladaron a la cárcel de Martutene, donde cumplirá una condena de nueve meses por violencia machista.

El que fuera uno de los principales protagonistas del subcampeonato de la Liga 2002-2003, siendo el extremo izquierdo de aquella Real Sociedad, tenía una orden de búsqueda y fue arrestado ayer martes por la Ertzaintza en la sidrería de Astigarraga en la que venía trabajando en los últimos tiempos, tal y como se hizo viral recientemente cuando un aficionado fue a comer y se sorprendió que De Pedro le sirviera la comida.

La entrada en la cárcel se debe a una condena por maltrato contra una mujer y coincide con otra denuncia interpuesta el lunes por otra mujer de Donostia, a la que habría roto el brazo. Javi De Pedro tiene antecedentes, ya que en 2018 fue detenido por agresión a su pareja sentimental, quedando en libertad con cargos. En 2010 fue condenado a 51 días de trabajos comunitarios por amenazas e injurias a una ex a través de mensajes de texto. Por otro lado, en el año 2009 dio positivo en un control de alcoholemia cuando conducía su coche, triplicando el máximo legal permitido.

El episodio de De Pedro en 2018

El ex jugador de la Real Sociedad fue detenido en 2018 acusado de agredir a su pareja sentimental, que tuvo que ser atendida en un centro sanitario donostiarra de las lesiones que sufrió. La víctima fue atendida en el Casa de Socorro de la calle Bengoetxea de la capital guipuzcoana, tras lo cual presentó una denuncia en la comisaría de la Ertzaintza. De Pedro pasó a disposición del juez de guardia de San Sebastián, que decretó su libertad con cargos.

El Diario Vasco, que informaba de aquella detención, recordaba que no era la primera vez que el ex jugador blanquiazul, nacido en Logroño en 1973, se veía involucrado en hechos relacionados con violencia de género, y que en 2010 fue condenado a 51 días de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito continuado de amenazas a su ex pareja y por una falta de injurias.

Javi de Pedro fue uno de los mejores centrocampistas de la década de los 90 en la Liga. Sus diez años como futbolista de la Real Sociedad dejaron momentos inolvidables en la memoria de la afición txuri-urdin y en general del fútbol español. Su zurda de oro dio muchos pases de gol en una época gloriosa para la Real Sociedad, con quien jugó 325 partidos oficiales sumando 52 goles y numerosas asistencias.

El riojano formó parte de aquel equipazo que en la 2002-2003 consiguió acabar subcampeón de Liga y se le recordará siempre por su calidad y su guante en el pie izquierdo. Un Javi de Pedro que ahora tiene un aspecto muy diferente al de aquel entonces. Obviamente han pasado muchos años de esa época, pero en las redes sociales sorprende el alucinante cambio físico del que fuera extremo realista.