“Esta España es un equipo de autor”. Esta frase sale de dentro de vestuario de la selección española. Y la realidad es que guste o no, el combinado nacional es un conjunto cuya autoría la tiene Luis Enrique. El asturiano sigue dando que hablar en cada lista de convocados por sus decisiones, la última la de llamar a Gavi, un joven de 17 años que no ha jugado ni 500 minutos en la élite, o a Sergi Roberto, un jugador que no atraviesa su mejor momento y que recientemente ha sido pitado por su propia afición en el Camp Nou. Pero al seleccionador le da igual y lo que tiene claro es que seguirá contando con los jugadores que en cada momento él entienda que son los mejores para llevar su idea a cabo.

La última lista ha sido especialmente llamativa. A parte de las citaciones de Gavi o Sergi Roberto, España se presenta en Italia para jugar la Liga de las Naciones sin la figura de un delantero centro puro. Obviamente, esta decisión ha dado que hablar, aunque si se repasan las decisiones de Luis Enrique en los últimos tiempos es una tónica que ha repetido constantemente. Sin ir más lejos, en la última Eurocopa jugó ante el combinado transalpino sin la figura de un nueve, justo lo que va a suceder en esta ocasión. Después, la Selección se medirá a Bélgica o Francia y es más que probable que el seleccionador no vea necesario la figura de un ariete puro. Por lo tanto, teniendo en cuenta que va a jugar sólo dos partidos y que tanto Morata como Gerard Moreno están lesionados -si estuviesen sanos sí estarían en esta convocatoria-, el técnico entiende que no hace falta un delantero.

Posiblemente, esta ha sido la lista más llamativa que ha dado Luis Enrique en su etapa como seleccionador, aunque todas suelen dar que hablar. Siempre hay jugadores que están a un gran nivel que faltan, como Iago Aspas o Nacho Fernández. “Yo digo más por mis actos que por mis palabras”, suele repetir el seleccionador cuando se le pregunta por ellos. Lo que viene a decir que, por el motivo que sea, no le llenan. En otras ocasiones ha faltado un jugador de una posición específica, tal y como sucedió en la Eurocopa cuando no había lateral derecho o en esta ocasión.

La selección española tiene el sello de Luis Enrique. Puede ser que a veces se equivoque y otras acierte, pero como él mismo ha dicho sobre el césped de San Siro horas antes de medirse a Italia al ser cuestionado sobre un posible resultado negativo: «Yo estoy preparado para lo que queráis, si queréis bailar salsa o rock and roll».