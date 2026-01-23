El Isla de los Volcanes despegó en FITUR rumbo al S-CER

El Rallye de Tierra Isla de los Volcanes-Trofeo Ciudad de Arrecife presentó este jueves en FITUR una nueva edición que sube a la máxima categoría de los Rallys españoles, despegando ayer rumbo al Supercampeonato de España 2026 (S-CER) y que «aterrizará» en Lanzarote del 5 al 8 de agosto. Un evento organizado por el CD. Evesport bajo el apoyo íntegro de todas las instituciones de Lanzarote.

Desde el Cabildo Insular y los siete ayuntamientos lanzaroteños, pasando por el propio Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, Actividad Física y Deporte. Junto a entidades del prestigio del Grupo Cabrera Medina (CICAR y Orvecame) y el Grupo Armas-Trasmediterránea, un año más con su naviera como transportista oficial del RTIV.

Un apoyo personalizado con la presencia de los principales representantes públicos, como el consejero Poli Suárez, el presidente Oswaldo Betancort, su consejero Juan Monzón, el alcalde capitalino Jonathan de León y la mayoría de los alcaldes (Olivia Duque, José Juan Cruz, Óscar Noda), más varios concejales de Deportes y Turismo de los municipios de la isla de Lanzarote y otros representantes del Cabildo, como Héctor Fernández (SPEL).

En la parte deportiva, la RFEDA respaldó la presentación con su vicepresidente José Vicente Medina, junto al presidente de la FCA, Miguel Angel Domínguez. También se sumaron al acto los representantes de los principales patrocinadores, el empresario Mamerto Cabrera y el director comercial de la Naviera Armas, Óscar Martínez.

Los principales medios informativos de Canarias y Península tuvieron la oportunidad de conocer un importante avance del próximo rallye, de la mano del presidente del CD. Evesport, José Víctor Rodríguez, que fue el encargado de abrir la puesta en escena del nuevo «Isla de los Volcanes» dentro del S-CER, precedido de un audiovisual de la pasada edición. Añadiendo importantes datos sobre la gran repercusión del evento a todos los niveles.

No hubo sitio para sentar a todos los representantes institucionales que acudieron a esta primera presentación del evento, que se desarrollará del 5 al 8 de agosto. Pero unos y otros estuvieron ahí para arropar a la organización del evento del motor más importante de Canarias en el panorama de los rallys nacionales.

Y todo ello en un marco excepcional como es la Feria del Turismo de Madrid-FITUR, donde la proyección turística ligada a la actividad deportiva de calidad, son cada vez más importantes para los dos sectores. Así lo suscriben tanto Lanzarote como en el resto de las islas Canarias, en sus planes de mejorar la calidad turística.

FITUR también fue la ocasión para presentar el cartel oficial de esta edición S-CER del «Isla de los Volcanes», cambiando sus fondos rojizos por otros tonos más amarillos y blancos. Un diseño que extenderá a su camiseta oficial y al resto de productos promocionales.

La prueba reunirá a principios de agosto en Lanzarote, a los mejores equipos, pilotos y vehículos en el ámbito nacional, sin faltar la presencia de otros equipos internacionales de gran nivel, como viene siendo tradicional en el «Volcanes» de los últimos años.