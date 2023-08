Irene Paredes: «Es momento de disfrutar la final del Mundial»

Irene Paredes fue la jugadora encargada de la selección española de comparecer en rueda de prensa antes de la histórica final del Mundial que se celebrará este domingo ante Inglaterra. La jugadora del Barcelona confirmó que el equipo está muy bien y preparadas para conseguir la primera estrella de su historia.

Un sueño

«Un sueño como tal hace poco. Durante toda mi carrera, al no haber tenido referente he ido dando los pasos porque era lo que me gustaba y se me han ido abriendo puertas. El equipo lo viene haciendo muy bien, tenemos la oportunidad de jugar una final de un Mundial. Es momento de disfrutarlo y jugar al fútbol que es lo que mejor sabemos hacer».

Mentalidad

«Cambio de mentalidad y del estado físico, del entendimiento del juego, de sumar experiencias. Es que todas la niñas se desarrollen para llegar a la selección. Es un cúmulo de cosas».

Nervios

«Nervios de momento no hay, pero es lógico que mañana aparezcan. Hay que entrenar y poner el foco en el campo, en disfrutarlo y eso es lo que vamos a hacer. Sabemos de las noticias que llegan desde España, pero eso es algo externo que no podemos controlar y lo que tenemos que hacer es centrarnos en el juego y así lo vamos a hacer. Se agradece entrenar hoy en el campo para coger referencias, ver que el campo está bien, tener sensaciones…»

Características

«Lo que tiene este equipo es que es un equipo. Hay mucha gente que ha trabajado muy bien, que hemos evolucionado en los últimos años, que hay una mezcla de veteranía y juventud que cada una aporta lo suyo. Debemos tener confianza en nosotras y haber trabajado mucho nos ha brindado la oportunidad de jugar una final».

Referencia mundial

«El otro día comentaba lo importante que es para nosotras jugar y de lo que se genera fuera. La mayoría hemos crecido hemos crecido pensando que no era nuestro lugar, que siempre había pegas, peores horarios, gente que no estaba preparado. Sabemos que en el fútbol amateur sigue pasando. Si sirve para que sean que este lugar también es nuestro, que se puede jugar la final de un Mundial que somos sus referentes eso también es historia y nos hace felices».

Un cambio

«Se está dando un cambio, la gente nos reclama, nos apoya. Hablando de hacer historia que se den esas cosas también es historia. A la gente se le engancha más, se habla más de nosotras. Si llegar al partido de mañana a nivel deportivo es algo brutal, pero si también sirve para que se den cambio a nivel de sociedad, instituciones y clubes también es muy bueno».

Evolución

«España ha sido un país de fútbol. La generación anterior es lo que más hicieron, fueron cabezotas. Que hoy en día las categorías lo estén haciendo tan bien es cuestión de clubes, jugadoras y la Federación».

Nervios

«Poniendo el foco en el partido. Todo lo que se genera alrededor a nosotras nos resta. Estar pensando en la importancia del partido, en si ganas o pierdes… sólo te resta y te quita el foco en entrenar bien, controlar los nervios que evidente habrá y hacer un buen partido».

Apoyo al fútbol femenino

«Para la gente que nos conoce, me alegro que sea la primera vez que nos vea y que le gustemos porque lo podemos hacer muy bien. Para quien sí nos conoce o se está enganchando pediría que nos apoyen, que nos den la oportunidad. Incluso a las instituciones y clubes que nos ayuden, que apoyen el fútbol base porque con esfuerzo podemos hacer cosas importantes».