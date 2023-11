El Inter Miami de Messi cancela la gira asiática por «circunstancias imprevistas»

Ya es oficial. El Inter Miami de Leo Messi ha comunicado este miércoles que se cancela su gira por China por «circunstancias imprevistas» en el país. El conjunto de Florida tenía programados dos partidos amistosos como preparación para la próxima temporada, pero unos problemas con la empresa promotora de dichos encuentros han provocado la cancelación de los mismos.

«El promotor de la gira, NSN, ha informado al Inter Miami CF de la cancelación de su gira por China debido a circunstancias imprevistas en China», comienza diciendo la entidad norteamericana en su comunicado oficial para luego añadir que «el club continuará explorando oportunidades futuras con NSN para lograr este objetivo».

Así, los aficionados del Inter Miami en China no podrán disfrutar del argentino Leo Messi, que recogió el pasado lunes su octavo Balón de Oro. No obstante, el club dejó claro que su «ambición» sigue siendo «expandir su alcance global». Lo cierto es que esta suspensión no es ninguna sorpresa ya que en los últimos días ya se había filtrado la noticia y era cuestión de tiempo que hicieran el anuncio oficial.

El club intentó que el viaje a Asia saliera adelante hasta el final pero no pudo ser y se han visto obligados a comunicar la cancelación de la gira. Todo empezó con el cambio de sede para el partido contra el Qingdao Hainiu. «Lamentamos que el partido de Inter Miami FC en China no se lleve a cabo en Chengdu por diversas razones. Pedimos su comprensión», dijeron los organizadores del partido a los medios chinos.

Messi, de París a entrenar en Miami

Leo Messi regresó de París este martes después de recoger su octavo Balón de Oro como recompensa al gran Mundial que hizo con la selección argentina, a la que llevó en volandas hasta el título 36 años después. El astro argentino llegó a Miami y se fue directo a entrenar con sus compañeros donde celebró junto a ellos el galardón conseguido, un premio que algunos aseguran también es en honor a toda su carrera además de por el éxito en la Copa del Mundo de Qatar.

El 10 llegó y se encontró con la noticia de la cancelación de la gira, lo cual le permitirá descansar y recuperarse bien para llegar en perfectas condiciones a la ventana de selecciones con Argentina en este mes de noviembre. Los de Scaloni afrontarán dos compromisos complicados frente a Uruguay y Brasil de cara a la clasificación para el Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Recordemos que Messi ha sufrido alguna lesión esta temporada que le ha impedido ayudar a sus compañeros a pelear por los playoffs en la MLS y le hizo perderse la final de la US Open Cup. Es por eso que este descanso le podría venir bien para recuperarse y así llegar de la mejor manera a la próxima temporada para intentar llevar al Inter Miami al objetivo de los playoffs, que no han podido lograr este año pese a la gran inversión realizada por David Beckham fichando a Messi, Busquets y Jordi Alba.