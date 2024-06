La insólita decisión de Tsitsipas: preparará el partido contra Alcaraz con Paula Badosa

Stefanos Tsitsipas es el rival de Carlos Alcaraz en cuartos de final de Roland Garros 2024, en un partido que para muchos será el más destacado de la antepenúltima ronda en París. Uno de los grandes favoritos al título contra el campeón en Montecarlo, un Tsitsipas que está ante una oportunidad mayúscula, pero que ha optado por preparar el encuentro con dos partidos de dobles en la jornada anterior, de descanso tanto para él como para Alcaraz. Uno de ellos, lo jugará formando pareja con su novia, Paula Badosa.

Tsitsipas tomó la decisión de inscribirse en los tres cuadros de Roland Garros en los que tenía opción, algo nada habitual entre los principales tenistas de competición individual. Además de en ‘singles’, donde es el noveno cabeza de serie, Stefanos decidió tirar de vínculos personales para jugar el dobles masculino, con su hermano Petros Tsitsipas, y el dobles mixto junto a Paula Badosa, su pareja sentimental.

La programación de Roland Garros inicia en primer lugar los cuadros individuales y más tarde, de manera progresiva, el dobles masculino y femenino y por último el dobles mixto. Así, se ha llegado a un escenario en el que Tsitsipas, quien batió a Matteo Arnaldi en un duro partido de octavos de final el domingo, tenga que saltar a la pista en dos ocasiones el lunes, en su hipotético día de descanso y recuperación antes del partido ante Carlos Alcaraz, que se jugará el martes.

En la pista 14, en el tercer turno del lunes, está programado el duelo entre Stefanos y Petros Tsitsipas, que ya han ganado un partido en París, frente a los cuartos cabezas de serie del cuadro de dobles masculino, el croata Ivan Dodig y el estadounidense Austin Krajicek. El lazo familiar llevó al rival de Carlos Alcaraz a enrolarse en esta competición junto a su hermano, pero sin duda, el partido del morbo se jugará después, en cuarto turno de la pista 6, donde jugarán Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas ante la japonesa Shibahara y el estadounidense Lammons.

Tsitsipas se convence con los dobles

Sin apenas descanso, Tsitsipas disputará dos partidos de dobles y no se centrará en la preparación exhaustiva del encuentro individual en el que se medirá a Carlos Alcaraz, quien no sólo llega en una forma espectacular a estas instancias de Roland Garros, si no que le ha ganado en las cinco ocasiones en las que se han visto las caras. La estrategia de Stefanos es cuanto menos extraña, pero cree que incluso le podría favorecer.

«Me siento bien cuando juego partidos. Soy un jugador que siente mucho mejor la pelota y la cancha cuando compito un poco. Así es como me ha funcionado. He tenido algunas buenas experiencias positivas en el pasado cuando jugué individuales y dobles y, de hecho, me han mejorado mucho como jugador», analizó Stefanos Tsitsipas, dejando en segundo plano la falta de descanso y la táctica que pudiera tener que diseñar para enfrentarse a Carlos Alcaraz.

Alcaraz prioriza lo profesional

Como rival de Stefanos Tsitsipas en cuartos de final, Carlos Alcaraz también fue preguntado por la decisión del griego de jugar dos cuadros de dobles además del individual, y hacerlo, en el caso del mixto, con su novia, Paula Badosa.»Mezclar vida personal con profesional… Estamos en un torneo de tenis y yo, personalmente, miraría primero la parte profesional», comentó Carlitos, quien quiso ser también comprensivo con Tsitsipas. «Yo si tuviera una novia y ella me pidiese jugar mixto, tendría que valorar muchas cosas para poder decidirme. Pero si todo es bueno, ¿por qué no?», completó el español.

Carlos Alcaraz no compite en dobles en Roland Garros, ni en masculino ni en mixto, y se centra al 100% en su único objetivo, que no es otro que ganar el torneo el próximo domingo 9 de mayo. Por ello, se ejercitará este lunes y también el martes antes de competir con Stefanos Tsitsipas por un puesto en semifinales del Grand Slam parisino.