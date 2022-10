Mientras el mundo ya mira a Qatar, Luis Enrique y 52 seleccionadores europeos más estarán muy pendientes de lo que suceda en el centro de exposiciones Festhalle de Frankfurt a partir de las 12:00 horas, momento en el que comenzará el sorteo de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2024 que se celebrará en Alemania. El combinado nacional está ubicado en el bombo de los cuatro finalistas de la Liga de Naciones junto a Países Bajos, Croacia e Italia. De esta manera, se garantiza estar encuadrada en un grupo de cinco equipos y no de seis.

España no se podrá ver las caras con las otras cabezas de serie que no jugarán la final four de la Liga de Naciones. Por lo tanto, no quedará encuadrada en un grupo con Dinamarca, Portugal, Bélgica, Hungría, Suiza y Polonia. El principal reto del combinado de Luis Enrique, que no se sabe si seguirá siendo seleccionador cuando comience la fase de clasificación, es evitar a los cocos del Bombo 2: Inglaterra y Francia. Austria, República Checa, Gales, Israel, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Escocia, y Finlandia también están en el segundo bombo.

Del Bombo 3, el rival más peligroso es Suecia, un equipo que se ha visto las caras en varias ocasiones con España en los últimos tiempos. Macedonia, Turquía y Grecia son los equipos con mayor entidad en el cuarto bombo, mientras que Eslovaquia e Irlanda del Norte son los rivales más peligrosos del Bombo 5, donde también está Gibraltar, equipo que no se puede ver las caras con España por motivos políticos. Por último, al ser un grupo de cinco equipos, la Selección no se medirá a Andorra, San Marino y Liechtenstein, todos ellos del Bombo 6.

Los condicionantes

En este sorteo hay varios condicionantes. Uno de ellos es que Rusia no podrá participar, ya que está suspendida por decisión del Comité Ejecutivo de la UEFA desde el 28 de febrero de 2022. Una decisión que también fue confirmada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Por otro lado, además del España-Gibraltar, tampoco se podrán dar los enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán, Bielorrusia y Ucrania y los duelos que pudiesen cruzar a Kosovo con Bosnia y Herzegovina y Serbia.

Por último, sólo puede haber un máximo de dos selecciones declaradas ‘sedes de invierno’ en el mismo grupo: Bielorrusia, Estonia, Islas Feroe, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania y Noruega. Los emparejamientos con equipos cuya visita supone un viaje excesivo están limitados a uno por grupo.

Las fechas

La fase de clasificación comenzará con sus dos primeras jornadas entre el 23 y 28 de marzo. Entre el 14 y 20 de junio, cuando España dispute la final four de la Liga de Naciones, los equipos que no estén implicados en esta competición jugarán dos jornadas más. Entre septiembre, octubre y noviembre se finiquitará la fase de clasificación, mientras que la repesca se disputará entre el 21 y 26 de marzo de 2024. Por último, la Eurocopa comenzará el 14 de junio y finalizará el 14 de julio.

Los bombos