Indignación en el Atlético: «La conducta de uno no puede castigar a miles»

«La conducta de uno no puede castigar a miles». El Atlético ha recibido con sorpresa e indignación la clausura parcial de su estadio a causa de los insultos que recibió Nico Williams por parte de un aficionado que, además, fue inmediatamente identificado. El club apelará de inmediato la sanción, que le parece no sólo desproporcionada, sino que además no se ajusta al protocolo seguido en casos semejantes. La decisión afecta a los dos últimos partidos que faltan por disputarse en el Metropolitano, ante Celta y Osasuna.

El Atlético ha expresado en primer lugar su «estupor» por la forma en la que ha conocido la sanción, incluida en el resto de decisiones adoptadas por el Comité de Competición en relación al partido ante el Athletic, cuando lo habitual es abrir un expediente ante el que se puede alegar. Ahora tocará ir al Comité de Apelación y tiene 10 días para presentar un recurso que tendrá como primer objetivo obtener la suspensión cautelar de la sanción a fin de que no afecte al próximo encuentro en el Metropolitano, previsto el 12 de mayo ante el Celta.

El club está convencido de que obró de acuerdo al protocolo antirracismo previsto por la FIFA, colaborando en todo momento con la policía y suspendiendo al abonado que profirió insultos al delantero del Athletic, retirándole su carné de manera indefinida, de momento de forma cautelar hasta que haya sentencia definitiva. Además, se anunció por megafonía lo sucedido, atendiendo a la petición del árbitro del encuentro, Martínez Munuera.

«No podemos evitar que un individuo aislado profiera gritos racistas. Por muchas medidas que tomemos al final es la voluntad propia de una persona», insiste el Atlético, que afirma haber seguido al pie de la letra todo el protocolo exigido. En consecuencia considera la sanción totalmente desproporcionada y los servicios jurídicos ya se encuentran redactando el correspondiente escrito de alegación, que será inmediatamente presentado ante el Comité de Apelación.