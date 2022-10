La imagen que no se vio en España y que demuestra que Dumfries no hizo penalti

Denzel Dumfries está en boca de todo el mundo por una mano en el duelo entre Inter de Milán y Barça. El jugador holandés fue a despejar el balón haciendo un mal cálculo de la trayectoria, pese a que el balón impactó primero en su cabeza y posteriormente en la mano impidiendo un remate de Ansu Fati.

Las imágenes no dejan lugar a dudas de que el balón da primero levemente en la cabeza de Dumfries y sale reboteado hacia su mano. Según la normativa, una jugada que reúne ese tipo de condicionantes no puede ser penalizada con mano dentro del área tal y como determinó el VAR.

Aquí se ve claramente a cámara lenta como Dumfries le da primero con la cabeza y luego con la mano, por lo tanto según la norma NO es penalti y el árbitro y la sala VAR han acertado. De robo al Barça, NADA. #ChampionsLeague #InterBarsapic.twitter.com/VaRueNXWVr — Héctor Salamanca 🤍💛⚽ (@TioSalamanca_) October 4, 2022

La intención de Dumfries no es en ningún momento tocar el balón con la mano y los árbitros interpretaron que la posición de su cuerpo para el despeje era natural. Es cierto que el jugador holandés evita con esta acción el remate de Ansu Fati, pero eso no quita que el balón venga de un rebote. Sería surrealista pensar que el holandés peina a propósito el balón para conseguir su objetivo de que no rematase el jugador del Barça.

En España, las repeticiones que se pudieron ver sobre la jugada no incluyeron una perspectiva clara donde se viese que Dumfries daba primero al balón con la cabeza y luego con la mano. El VAR, sin embargo, dispuso de la toma buena y hasta de un plano cenital para disipar cualquier tipo de duda.

Puede que el Barça sintiese en caliente que le habían robado, pero la realidad es que la acción de Dumfries es de lo más normal en este fútbol informatizado que vivimos. La norma es clara: si el balón impacta en la mano de un jugador viniendo de rebote no puede ser nunca penalizado como penalti. El VAR, simplemente, se limitó a aplicar la norma que Xavi quiso malinterpretar.