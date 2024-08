Horario del sorteo de la Champions: a qué hora es y dónde ver el sorteo de la Champions League

Se acaba el mes de agosto y eso quiere decir que llega uno de los momentos más esperados para los amantes del mundo del fútbol europeo: el sorteo de la Champions League. Los 36 equipos clasificados, entre los que están el Real Madrid, Barcelona, Girona y Atlético, están esperando conocer ya quiénes serán sus ocho rivales en este nuevo formato de la máxima competición continental en la que ya no habrá grupos, sino que ahora será una liguilla conjunta en la que pelearán todos por las primeras plazas que les permitan avanzar hasta la fase final.

Formato de la liguilla de la Champions League

Hay que recordar que esta edición de la Champions League trae consigo un cambio de formato. Atrás quedan ya esos ocho grupos de cuatro equipos. Ahora será una liguilla en la que hay 36 clubes y todos pelearán por acabar entre los ocho primeros, ya que estos avanzarán directamente a los octavos de final. Desde el noveno hasta el vigesimocuarto se meterán en un play-off en el que pelearán por ser los clasificados para los octavos, mientras que desde el vigesimoquinto hasta el último clasificado quedarán eliminados completamente y no saldrán rebotados hacia otra competición europea como se hacía anteriormente. Además, cada equipo jugará ocho encuentros en esta fase de liguilla, cuatro fuera de casa y otros cuadro fuera, siempre contra rivales diferentes, así que se acabaron los dobles enfrentamientos en una ida y vuelta como estábamos acostumbrados en las últimas temporadas.

Así funciona el sorteo de la Champions League

Habrá un total de cuatro bombos con nueve equipos en cada uno de ellos. Se irán sacando bolas y un software de la UEFA será el encargado de asignar quiénes serán los rivales en esta liguilla de la Champions League. En el primer bombo estará el vigente campeón de la Liga de Campeones, pero no el de la Europa League. En esta fase no se podrán enfrentar entre ellos equipos del mismo país y cada club se verá las caras con dos equipos de cada bombo y también habrá un límite de dos rivales como máximo del mismo país. Cuando termine el sorteo todos sabrán con quién quedan emparejados, pero no será hasta el sábado 31 cuando se anuncie el calendario de cada encuentro y quién juega fuera y quién de local en cada duelo.

Fecha y horario del sorteo de la Champions League

El sorteo de la Champions League será en el Grimaldi Forum de Mónaco este jueves 29 de agosto y comenzará a las 18:00 horas, una menos en las Islas Canarias. El de la Europa League y de la Conference League se celebrarán en el mismo escenario, pero serán el viernes 30 de agosto. El de la competición de plata comenzará a las 13:00 horas (horario peninsular) y el del tercer torneo europeo a las 14:30 horas, las 13:30 horas en las Islas Canarias.

Dónde ver por TV el sorteo de la Champions League

El sorteo de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar+, que fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos de esta competición. Todo aquel que lo quiera ver en streaming y en vivo online también podrá hacerlo mediante la aplicación de Movistar+. Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la narración en directo del sorteo de la Champions League con todo lujo de detalles.

Fechas de la Champions League

Liguilla de la Champions League

Como ya hemos dicho, cada club jugará en ‘su grupo’ ocho partidos contra ocho rivales diferentes, siendo cuatro en casa y otros cuatro fuera. La clasificación será conjunta de los 36 equipos que participan en esta edición de la Champions League, por lo que cada punto puede ser determinante para cómo queda todo.

Jornada 1: Martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de septiembre.

Jornada 2: Martes 1 y miércoles 2 de octubre.

Jornada 3: Martes 22 y miércoles 23 de octubre.

Jornada 4: Martes 5 y miércoles 6 de noviembre.

Jornada 5: Martes 26 y miércoles 27 de noviembre.

Jornada 6: Martes 10 y miércoles 11 de diciembre.

Jornada 7: Martes 21 y miércoles 22 de enero.

Jornada 8: Jornada unificada el miércoles 29 de enero.

Fase final de la Champions League

Play-offs

Los equipos que terminen entre la novena posición y el puesto vigesimocuarto tendrán que disputar este play-off en febrero a modo de dieciseisavos de final. Los que ganen sacarán su billete para los octavos, que se jugarán unas semanas después.

Ida: Martes 11 y miércoles 12 de febrero.

Vuelta: Martes 18 y miércoles 19 de febrero.

Octavos de final

Los dieciséis mejores equipos del viejo continente se verán las caras a doble partido en los octavos de final. A partir de aquí la Champions League se desarrollará como es habitual.

Ida: Martes 4 y miércoles 5 de marzo.

Vuelta: Martes 11 y miércoles 12 de marzo.

Cuartos de final

Sólo quedarán ocho equipos que seguirán soñando con levantar la mítica Orejona y pelearán en los cuartos de final para clasificarse para las semifinales de la Champions League.

Ida: Martes 8 y miércoles 9 de abril.

Vuelta: Martes 15 y miércoles 16 de abril.

Semifinales

A esta ronda llegan cuatro equipos y sólo podrán quedar dos. Esos dos clubes que superen esta fase alcanzarán la final de la Champions League, el objetivo por el que pelean todos una vez arranca la competición.

Ida: Martes 29 y miércoles 30 de abril.

Vuelta: Martes 6 y miércoles 7 de mayo.

Final

Los dos mejores equipos europeos pelearán en el Allianz Arena, la casa del Bayern de Múnich, por proclamarse campeón de la Champions League.