El Real Madrid pagará a cada jugador una prima de 1,2 millones brutos por ganar Champions y Liga

Cada jugador del Real Madrid se ha embolsado 1,2 millones de euros brutos en primas, tras lograr el doblete con los triunfos en Liga y Champions, los dos principales títulos en juego esta temporada, que se suman a la Supercopa que ya se apuntaron en enero. De esta forma, la entidad ha querido recompensar con un jugoso bonus más que merecido a cada uno de sus futbolistas.

No obstante, este desembolso, que rondará los 27,6 millones de euros, no afectará a las arcas del club blanco, pues por ganar los dos títulos nacionales y el continental ya han recibido una buena lluvia de millones esta temporada. La victoria del Real Madrid en la Liga reportará a las cuentas del club una cantidad cercana a los 53 millones de euros, aproximadamente. Este dinero no llegará de golpe y sí repartido durante las cuatro próximas temporadas.

El Real Madrid ha ingresado por lograr la Champions el pasado 1 de junio en Wembley una cantidad cercana a los 180 millones de euros. Más de 120 kilos llegaron por sus méritos deportivos: hay que recordar que no perdieron un sólo encuentro en la máxima competición continental, logrando algo nunca antes visto. Además, hay que sumar 30 millones por los derechos de televisión.

Además, el club blanco también obtuvo una importante suma con su triunfo en la Supercopa de España. En concreto, los blancos obtuvieron ocho millones de euros que invirtieron en una prima suculenta para sus jugadores. La entidad madridista repartió entonces a cada jugador 150.000 euros después de golear al Barcelona en la final que se celebró en Riad.

Las primas del Real Madrid por el doblete

Tras sacar el billete para Londres merced a la remontada histórica ante el Bayern de Múnich, los de Ancelotti rebasaron la barrera de los 100 millones sólo en lo que respecta a los resultados deportivos. Y es que, sólo por participar en la fase de grupos, el rey de Europa se llevó ya 15,6 millones, que forma parte del reparto que establece la UEFA para todos los participantes. A esto hay que sumar las seis victorias a 2,8 millones cada una y la clasificación como primero de grupo. Así que el conjunto blanco se plantó en la eliminatoria de octavos de final contra el RB Leipzig con un bote acumulado de 42 millones.

Después, hay que añadir los premios por pasar a cuartos de final (10,6), semifinales (12,5) y el pase a la final, ya que por la remontada milagrosa ante el Bayern de Múnich ingresó 15,5 kilos. También hay que sumar los 36 millones por el máximo de los coeficientes de la UEFA, que van en función de los resultados obtenidos en las últimas diez ediciones del torneo. En total, se alcanzaron los 116 antes de la final.

Por último, tras ganar al Borussia Dortmund, el Real Madrid se embolsó otros 4,5 millones más los 3,5 que le ingresarán al club blanco por participar en la Supercopa de Europa, que disputará contar el Atalanta en el estadio PGE Narodowy de Varsovia el próximo 14 de agosto. Todo ello hace un total de 124 kilos. Y todavía faltaría añadir lo que ganarán por jugar la nueva Copa Intercontinental en el mes de diciembre.

A todo esto hay que sumarle el famoso market pool, que la UEFA reparte posteriormente y que va en función de los derechos televisivos. Esto podría suponer un ingreso de 30 millones más, teniendo en cuenta que va en función del país, siendo el conjunto blanco fue el único representante español en semifinales y la final. A modo de ejemplo, para situarse, la suma de estas cantidades hizo que los blancos se llevaran un total de 130 en total en la consecución de la Decimocuarta en París ante el Liverpool.

En el torneo doméstico, el Real Madrid dominó la Liga de manera brillante. Restando cuatro jornadas para que concluyese el campeonato doméstico, los blancos entonaron el alirón. Los hombres de Ancelotti tan sólo han perdido un partido, ha sido el equipo más goleador y el menos goleado.