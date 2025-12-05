Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Athletic Club - Atlético de Madrid de la Liga El Athletic - Atlético corresponde a la jornada 15 de la Liga y se jugará en San Mamés Tanto Athletic como Atlético de Madrid perdieron hace unos días ante Real Madrid y Barcelona respectivamente

El Athletic Club y el Atlético de Madrid se enfrentan en este partidazo de la jornada 15 de la Liga que se disputará en San Mamés y promete ser uno de los duelos más destacados de este fin de semana. Ambos equipos necesitan la victoria, ya que perdieron en su último encuentro y esperan poder levantarse en este choque entre dos de los clubes con más historia de nuestro país. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra entre los vascos y los colchoneros.

Cuándo se juega el partido de la Liga Athletic Club – Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid viaja a Bilbao para medirse al Athletic Club en San Mamés en el partido que corresponde a la jornada 15 de la Liga. El conjunto rojiblanco perdió el pasado martes frente al Barcelona en el Camp Nou, por lo que los pupilos del Cholo Simeone necesitan ganar para poder engancharse de nuevo a la lucha por el título. Por su parte, el cuadro vasco también cayó ante el Real Madrid el miércoles en La Catedral y esperan poder levantarse de ese resultado contra los colchoneros.

Horario del Athletic Club – Atlético de Madrid de la Liga

La Liga ha programado este frenético Athletic Club – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 15 del campeonato nacional español para este sábado 6 de diciembre. El organismo que preside Javier Tebas ha fijado este choque que se juega en San Mamés para las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad entre las aficiones en los aledaños de La Catedral para que el encuentro entre vascos y colchoneros pueda arrancar de manera puntual.

Dónde ver el Athletic Club vs Atlético de Madrid en televisión y en vivo online

Uno de los dos medios de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir el campeonato nacional español en exclusiva en nuestro país fue Movistar+. Este Athletic Club – Atlético de Madrid de la jornada 15 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar+ Plus y Movistar la Liga. El primero de ellos está incluido en el paquete básico de esta plataforma de pago, mientras que para ver el segundo de ellos habrá que pagar y así poder ver todo lo que suceda en San Mamés.

Todos los hinchas del conjunto vasco, del cuadro colchonero y los seguidores del fútbol español en general también podrán ver este partidazo en directo en streaming y en vivo online Athletic Club – Atlético de Madrid de la jornada 15 de la Liga a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este medio también tiene a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder a ella de una forma cómoda con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este duelo entre dos clubes históricos de nuestro país que se disputa en San Mamés en la jornada 15 de la Liga. Una vez termine este choque publicaremos la crónica del Athletic Club – Atlético de Madrid y las reacciones importantes que nos lleguen desde La Catedral.

Dónde escuchar por radio en directo el Athletic Club – Atlético de Madrid

Por otro lado, todos los aficionados de estos dos equipos históricos de nuestro país que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la jornada 15 de la Liga podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, RNE, Onda Cero o la Ser conectarán con San Mamés para contar todo lo que suceda en este apasionante Athletic Club – Atlético de Madrid.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Athletic Club – Atlético de Madrid

San Mamés, que se encuentra en la ciudad de Bilbao y conocido como La Catedral, será el campo donde se disputará este apasionante Athletic Club – Atlético de Madrid de la jornada 15 de la Liga. Este estadio fue inaugurado en 2013 y sustituyó en la misma ubicación al anterior que tenía el mismo nombre. Tiene aforo para 53.000 aficionados y se espera que se viva un auténtico ambientazo con los aficionados vascos entregados para animar a los suyos a lograr la victoria.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Alejandro Muñiz Ruiz para que imparta justicia en este Athletic Club – Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 15 de la Liga. Mario Melero López estará controlando todo desde el VAR, por lo que es el responsable de revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el césped de San Mamés para, si es necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la acción al monitor que estará en la banda del estadio.