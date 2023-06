La hora de Ayuso

Juan Ayuso empezó la temporada con unos problemas físicos que dispararon la peor rumorología. Desde su podio en La Vuelta, ganado a pulso y por méritos propios, comenzaron unos dolores, provocados por una persistente tendinitis, que le apartaron de la competición hasta muy avanzado el calendario. Hasta recientemente, era el último ciclista de renombre sin debutar en competición.

Las alarmas comenzaron a dispararse. El temple y experiencia de Matxin, su mánager, director y mentor principal, apaciguaban los mentideros y mantenían la calma, en apariencia. Seguramente, el retraso modificó el plan inicial. La Vuelta se quedaba como gran objetivo, así como el próximo Mundial en Glasgow. Este último, con mayor motivo, después de su ausencia en el de Wollongong, motivada por los mismos dolores que arrastraba desde La Vuelta y que le trajeron de cabeza hasta el pasado mes de abril.

Sin embargo, antes de estos dos grandes objetivos están los Nacionales en San Lorenzo del Escorial. En ellos ha afirmado aspirar al doblete – CRI y Ruta-, tal y como consiguió en el 2020 en la localidad de Llucmajor, cuando era el junior más prometedor.

No hay mal que por bien no venga, podría ser el enunciado de este escrito. Es posible que la espera y calculada recuperación tengan mucho que ver con la explosividad demostrada en el Tour de Suiza. Se le da bien la montañosa y preciosa tierra helvética. Su reaparición en abril, con triunfo en el Tour de Romandia, vislumbró el enorme potencial que tiene un ciclista como hacía mucho que no se veía en España. Su siamés en el oficio, Carlos Rodríguez, completa el ticket de grandes expectativas en vías de completa confirmación y consolidación.

Lo que ahora viene para Ayuso

Juan Ayuso, que empezó tarde, es hoy el ciclista español con más triunfos en World Tour. Por apenas nueve segundos no se llevó el Tour de Suiza, tan espectacular como triste por el luto provocado después de la reciente tragedia sufrida por el suizo Gino Maider, DEP. Ganar en la etapa reina, con tres puertos de más de 2.000 metros, hacerlo de la manera que lo hizo, y rematar la faena superando a Remco Evenepoel en la especialidad de la contrarreloj, son registros ostentosos

Es firme candidato para ganar La Vuelta, a pesar de contar con apenas 20 años, si con diecinueve hizo podio y asombró. Centrado y con los kilates de experiencia adquiridos en forma de éxitos, la madurez que demuestra en sus apariciones con o sin bicicleta, avalan que estamos ante un campeón en toda regla. ¿Será La Vuelta 2023 su catapulta definitiva? Si por sus actos le tenemos que juzgar, con los antecedentes que acredita, parece que su hora está a punto de llegar.