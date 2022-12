La historia viral de Jeremiah Johnson, el polémico MVP de 12 años con bigote

El mundo del fútbol americano alucina con la irrupción del joven jugador de 12 años Jeremiah Johnson. Su equipo, los Dallas Dragons Elite Academy, se proclamaron campeones de Estados Unidos de su categoría y Johnson fue elegido como MVP de la categoría sub-12. Todo normal salvo por el aspecto físico de Johnson, que ha despertado ciertas dudas.

El New York Post difundió una fotografía que Johnson publicó en sus redes sociales con el trofeo en una imagen en la que el joven jugador aparece con un tatuaje en su brazo derecho y bigote, imagen que muchos han comentado en las redes sociales porque no dan crédito a su edad. Lo que podría ser un gran logro para este jugador de fútbol americano se ha convertido en un debate viral que parece no tener fin.

THIS KID IS REALLY ONLY 12 YEARS OLD 🤯 (via callme_mr.4x_/IG, hoodnews24/TT) pic.twitter.com/ScOuSXjZaM — Bleacher Report (@BleacherReport) December 14, 2022

La polémica también alcanzó a la NFL y algunos jugadores opinaron al respecto, como Ty Hill, de los Miami Dolphins. «Si este niño de 12 años tiene realmente 12 años mi hijo no juega al fútbol americano, estos chicos se desarrollaron de forma diferente», dijo en las redes sociales el profesional.

Un Jeremiah Johnson que ha querido responder a las críticas publicando vídeos de sus partidos con los Dallas Dragons e incluso ha ironizado sobre los memes que ya le situaban en algún equipo de la NFL. Además, en un vídeo difundio por Overtime, el propio Johnson asegura que «tengo 12 años». Ajeno a esta polémica Johnson quiere seguir disfrutando de su pasión por el fútbol americano con las habilidades que ha demostrado durante los partidos, siendo el mejor jugador de su equipo.