La historia de Pepe Reina, Guardiola y una borrachera en Alemania

El programa Martínez y Hermanos con Dani Martínez como conductor volvió este lunes con Clara Galle, María Adánez y Pepe Reina, que estuvieron en el plató para pasar un divertido rato con el presentador en un novedoso y atractivo formato de entrevistas. El portero del Villarreal contó varias anécdotas y también algún secreto hasta ahora desconocido.

La sección Rompiendo el hilo sirve para conocer mejor a los invitados. Una de las preguntas que surgió fue si alguno de los entrevistados tenía alguna fobia. Mientras que María Adánez afirma no tener ninguna, Clara Galle y Pepe Reina aseguraron que sí. El veterano guardameta, campeón del mundo con la Selección Española, sorprendió a los espectadores con una curiosa historia: su fobia es a las avispas.

La mayor fobia de @PReina25 debido a un grave percance que tuvo de pequeño: «Me mandaron al hospital. No podía respirar» #MartínezYHermanos https://t.co/3HuPJEf0qU — Cuatro (@cuatro) May 20, 2024

La historia comienza cuando el portero de fútbol era pequeño. El madrileño tuvo un «incidente» mientras «jugaba con paneles de avispas». Desde entonces, Pepe Reina tiene «una fobia terrible», ya que le picaron en la boca: «Me llevaron al hospital y estuve jodido. No podía respirar y me tuvieron que medicar. Desde entonces tengo pánico».

Y fue más allá: «Hay personas que les pasa una avispa y no se inmutan; a mí me pasa y tengo que salir corriendo». Reina aseguró que «me levanto y me tengo que ir, no lo soporto». Cuando Dani Martínez le dijo que si se llevaba mejor con las abejas, el cancerbero indicó que «salgo corriendo igual, pero las avispas…». Por suerte, en los terrenos de juego no suele haber muchas, aunque en algunos campos de entrenamientos sí que lo ha pasado mal.

Reina,Guardiola y el nacimiento de su hija

Pepe Reina tambien compartió una divertida anécdota sobre el nacimiento de su hija durante una reciente entrevista. Reina, conocido tanto por su talento en el fútbol como por su carisma, recordó con humor el momento en que su hija llegó al mundo. La historia comienza con una noche libre concedida por Pep Guardiola, entonces entrenador de Reina en el Bayern de Múnich. «El jueves, Pep nos da la noche libre. Vamos a cenar, nos vamos de copas, y a las dos de la mañana veo dos llamadas de mi mujer, con una borrachera terrible», comenzó Reina.

El portero, preocupado, decidió llamar a su esposa para averiguar qué pasaba. «¿Dónde estás?», le preguntó ella. «Estoy aquí cenando con los compañeros», respondió el portero, momento en el que su esposa notó su estado de embriaguez y le dijo: «Cógete un taxi y vete para el hotel y te duchas que va a nacer tu hija». A las tres de la mañana, Pepe Reina estaba en un sofá del hotel haciendo una videollamada para presenciar el nacimiento de su hija. «Se me quitó la borrachera de momento», cuenta entre risas.