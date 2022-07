Como cada verano, las WAGs revolucionan las redes sociales con sus posados en bikini presumiendo y luciendo figura. María Guardiola no es pareja de futbolista, pero es igual o más conocida que muchas novias de jugadores. La joven influencer, hija del entrenador del Manchester City, no para de crecer en sus redes sociales, donde ahora ha sorprendido con su radical cambio de look.

María ha decidido cambiar por completo su imagen tiñéndose de rubia, algo que nadie esperaba y que ha causado sensación entre sus cientos de miles de seguidores. La hija de Pep cada vez tiene más notoriedad y es un auténtico reclamo en las redes. Hace unos meses, sin ir más lejos, fue una de las caras conocidas que se pudo ver durante la Milano Fashion Week. La hija del entrenador del Manchester City es toda una una apasionada de la moda, y suele utilizar sus redes para compartir muchos de sus outfits con los cerca de 334.000 seguidores que tiene, y eso que tiene su cuenta oficial restringida…

La hija mayor de Guardiola y su esposa también fue noticia en Inglaterra hace unos meses. Y es que la joven influencer fue cazada en un par de ocasiones con Dele Alli, jugador del Tottenham, de ahí que en tierras británicas se diera por hecho que ambos mantenían un romance, pues justo antes del verano fueron pillados besándose en la terraza de un conocido bar.

Parecía que el futbolista había encontrado el amor en la hija mayor del entrenador del City y la empresaria Cristina Cerra, pero semanas después salió a la luz la reconciliación del delantero con su novia Nicole Berry, por lo que María vuelve a estar soltera. A sus 20 años, puede presumir de tener 334.000 seguidores en Instagram, donde deleita a sus fans con fotografías de sus viajes, hoteles de lujo y ahora posados en bikini durante sus vacaciones de verano en familia.

