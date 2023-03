Hiba Abouk rompe su silencio en su primera entrevista tras el ‘Caso Achraf’

Hace unas semanas se conoció la acusación de presunta violación a Achraf Hakimi. Desde entonces, Hiba Abouk no se ha pronunciado ni en redes sociales ni en medios de comunicación. Ahora, la actriz ha decidido romper su silencio concediendo una entrevista a un medio de moda. La madrileña de origen tunecino responde a las preguntas que le hace la periodista sin mencionar ni nombrar en ningún momento al jugador del PSG, todavía su marido y padre de sus dos hijos.

Hiba reconoce que le gusta más vivir en la capital de España. «Los parisinos son algo grises como el tiempo que hace allí. Echo de menos de Madrid y creo que volveré pronto», decía probablemente antes de lo ocurrido, pues ya se ha instalado en nuestro país junto a sus hijos, lejos de Achraf que sigue en París. «Siempre he viajado con mis hijos; me gusta dormir bajo su mismo techo. Y este viaje es el primero que hago sin Naím, mi bebé de un año. Acabo de dejar la lactancia con él y ya tengo un poco más de libertad. Quiero ir retomando mi trabajo y habrá rodajes fuera de casa; tengo que ir aconstumbrándome», dice sobre sus viajes con sus pequeños.

Muy dedicada a sus pequeños

«Estoy muy dedicada a la crianza de mis hijos (el mayor, Amín, tiene 3 años). Me levanto, desayuno con ellos y llevo al mayor al cole. Después hago alguna actividad física boxeo, yoga, baile o pilates para empezar el día con mucha fuerza, asisto a alguna reunión y me ocupo de mi bebé, por supuesto, que aún es chiquitito», añade la actriz.

Por último, llama la atención lo que dice sobre los valores que quiere inculcar a sus hijos. «El respeto para todo, que sean leales y hagan las cosas con amor. Creo en la educación desde la empatía y la comprensión. Y gracias a ellos, yo también me conecto con esos valores; quiero darles ejemplo. Me han hecho ser mejor persona y más consciente del día a día, de los pequeños detalles. No hay un momento puntual para tener un detalle con alguien; debemos hacerlo a diario», finaliza en su entrevista para InStyle.