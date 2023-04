Hiba Abouk, al desnudo en su primera entrevista en profundidad tras separarse de Achraf

Hiba Abouk vuelve a romper su silencio, y lo hace en profundidad por primera vez desde que confirmó su separación de Achraf Hakimi, después de que su marido, padre de sus dos hijos, fuera acusado de presunta violación. La actriz española de origen tunecino protagonia la portada de la revista Elle en nuestro país y se pronuncia sobre varios temas en una entrevista muy personal.

«Estoy bien. Hay días en los que es así, y otros en los que tienes que saber encajar los golpes y tomar decisiones, a veces complicadas, habituarte a nuevas situaciones… Y eso te puede descuadrar un poco», dice la intérprete tras lo sucedido estas últimas semanas. Dada la delicadeza del asunto, ella pidió expresamente no pronunciarse sobre el Caso Achraf y opta por una prudente cautela sobre el proceso judicial.

«Para mí lo más importante es la salud de mis hijos y todo lo demás, en realidad, pasa a un segundo plano. Siempre he sido una luchadora. Me fui de casa con una mano delante y otra detrás. Sin el apoyo de mi familia. Pero tenía que hacerlo, porque mi entorno no me iba a permitir ni crecer ni ser libre. Era o mi vida o la de ellos, y decidí luchar por mí», añade Hiba Abouk sobre su capacidad para salir adelante.

«Tampoco es nada del otro mundo»

Sobre la separación de Achraf, dice esto:«Cuando te separas, reestructuras tu vida, pero tampoco es nada del otro mundo: hay que quitarle hierro al asunto. Es verdad que, con dos niños, emocionalmente es complicado, pero no soy la primera ni seré la última. Lo importante es que tengo la tranquilidad de haberlo intentado y haber hecho todo lo que tenía que hacer. Hay decisiones que no se pueden tomar de la noche a la mañana. Para mí es una premisa no precipitarme en momentos de crisis. Las cosas hay que hacerlas desde la calma y desde el amor».

«En la vida hay muchos momentos buenos y también otros malos. Te casas por amor y te divorcias por desamor. La gente evoluciona, cambia, crece y toma un camino unas veces y también puede que haya un punto en el que te dejas de encontrar. Y cuando eso sucede no hay nada que forzar. Antes de trabajar sobre ello no conocía esa palabra, pero sí su significado y me reconocí. Y hoy, con todo lo que está pasando en mi vida, la resiliencia cobra más sentido si cabe», añade.

La actriz deja claro que ser madre es lo mejor que le ha ocurrido en la vida: «No sé si me ha pasado factura profesionalmente, pero, desde luego, la experiencia de ser madre me hace muy feliz. Mi prioridad no es mi profesión, es mi pequeña familia, son mis hijos, y mi felicidad pasa antes por estar con ellos y verlos crecer en vez de irme a rodar seis meses fuera. Y no pasa nada. Obviamente hay quien no se lo puede permitir, pero yo prefiero arreglármelas de mil maneras para estar presente… He trabajado en mil cosas y sé lo que es no tener nada. Ahora vivo cómodamente, pero tengo cero apego a lo material. No me olvido de dónde estaba hace 15 años, compartiendo una habitación de dos metros cuadrados, con tres trabajos al día, estudiando, durmiendo poco… La vida merece la pena disfrutarla cerca de la gente a la que quieres y es una pena darse cuenta de esto tarde».