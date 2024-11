Paquito Navarro, estrella del pádel mundial y leyenda de ese deporte, no aguanta más y ha estallado contra los organizadores de los torneos, en este caso los responsables de Premier Padel y la Federación Internacional de Pádel (FIP), por no tener en cuenta la salud de los jugadores a la hora de fijar horarios teniendo en cuenta la temperatura y humedad que hay por ejemplo ahora en México, donde se disputa el Major esta semana.

El veterano jugador sevillano de 35 años protagonizó una rajada tremenda durante el partido de dieciseisavos de final del GNP Mexico Major Premier Padel. «El deporte así no va… Nos va a dar algo. Estamos jugando con una humedad de más del 90% a 27 grados en México. Y ya está», comentaba al árbitro del partido. «Si pierdo me voy a callar, pero como ganen y me pongan el micro…», advirtió Paquito Navarro, que tuvo que ser atendido por el intenso calor. El jugador español insistió en que «esto no es normal, y sé que no es tu culpa… Nos estamos muriendo hermano. Muriendo. Muriendo», decía en un vídeo que ha publicado Padel Review en X, antes Twitter.

🤬 RAJADA HISTÓRICA de Paquito Navarro en mitad del partido de 16avos del #GNPMexicoMajorPremierPadel – «Nos estamos muriendo»

– «Hasta que no muera alguien no van a parar de ponernos a esta hora, hasta que no muera alguien»

– «Si pierdo me voy a callar, pero como gane y me… pic.twitter.com/aqTSFwHcuK — PadelReview (@padelreviewes) November 27, 2024

«Hasta que no muera alguien no van a parar de ponernos a esta hora. Hasta que no muera alguien… loco. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No piensan nunca en el jugador», se quejaba Paquito Navarro sentado en la silla antes de volver a la pista, donde finalmente junto a su pareja, Pablo Cardona, vencieron con dificultades a los suecos Vasques y Axelsson.

Obviamente, el sevillano cumplió su palabra y tras la victoria cogió el micrófono del torneo para quejarse. «Han sido de las condiciones más duras del año. No sé qué tiene que pasar para que juguemos, no te digo en una zona indoor, porque creo que este escenario se merece tener un Major, pero creo que habría que ajustar más las horas. Hoy me gustaría reivindicar que no sé qué tiene que pasar para que juguemos a una hora más decente porque, la verdad que esto para mi no es pádel. Gana el que sobrevive y hoy hemos sobrevivido nosotros», explicó Paquito Navarro tras el partido en declaraciones que reproduce El Neverazo.

No es la primera vez que los jugadores se quejan de las condiciones en las que se juega un torneo. Especialmente, cuando son al aire libre y en países en los que la temperatura y la humedad son más altas. Los deportistas consideran que no se cuenta con ellos a la hora de fijar los horarios, y que simplemente tienen en cuenta el propio negocio, algo que recriminan a Premier Padel y a la FIP, una relación que vuelve a ser tensa como ocurriera en el pasado con World Padel Tour.