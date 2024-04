Hasta el hijo de Negreira lleva la contraria a Xavi: «Roja de manual, el árbitro estuvo de 10»

El hijo de José María Enríquez Negreira se ha pronunciado sobre la polémica del Barcelona-PSG y, pese a ser aficionado confeso del conjunto culé, ha dado la razón al árbitro, en contra de lo que piensa Xavi Hernández. Javier Enríquez fue claro. En su nueva faceta como streamer, el hijo del ex vicepresidente de los árbitros, que estuvo junto a su padre a sueldo del Barça, ha dejado claro que la acción de Araujo es una «roja de manual». No sólo eso, puesto que también la da la razón al rumano Kovacs en todas las acciones.

Javier Enríquez analiza todas las polémicas, empezando por la expulsión a Ronald Araujo, después de derribar a Barcola siendo el último jugador. Una decisión que condicionó la eliminatoria, pero que Xavi considera injusta. No opina lo mismo el hijo de Negreira, que trabajó para el Barcelona durante años y, a pesar de ello, le da la razón al colegiado del encuentro.

«Roja indiscutible. Araujo, fuera del área, se apoya y le golpea con el pie; Cubarsí está en Marte y Ter Stegen en la portería. Roja de manual y punto de inflexión del partido», refleja el hijo del que fuera número dos del arbitraje español. Coincide, por tanto, con Xavi en que la acción cambia el devenir de un encuentro que estaba dominado por los culés, pero puntualiza que la actuación del colegiado fue correcta.

La siguiente acción que analiza es la del penalti sobre Dembélé. Tampoco tiene dudas a la hora de afirmar que es punible. De hecho, se refiere a la acción como «penalti absurdo, en una zona sin peligro, pero clarísimo». Además, aseguró que a Mbappé «no le pidas que falle», puesto que fue el encargado de darle la vuelta al marcador y poner al PSG al frente de la eliminatoria.

También se pronuncia sobre el penalti que reclamaba el Barcelona sobre Ilkay Gündogan. Destaca que es una «de las pocas jugadas en las que el VAR no entra», puesto que es una acción interpretativa: «Ya fuera pitando o no pitando penalti. Gündogan se traba con el defensor y el árbitro considera que es fortuito. En directo, yo he visto menos penalti que penalti».

‘Recado’ del hijo de Negreira a Xavi

Por último, Javier Enríquez hace una valoración global del partido y de la actuación del árbitro. El hijo de Negreira lleva la contraria a Xavi Hernández, que apuntó en la sala de prensa que el colegiado había sido «un desastre». «La expulsión de Araujo marca la eliminatoria. Para mí es demasiado pitar roja. Es una pena que el trabajo de toda una temporada se termine por una decisión arbitral. Hay expulsiones en el fútbol, pero el árbitro ha estado muy mal», señaló el técnico del conjunto barcelonista.

Sin embargo, el hijo de Negreira afirmó que la actuación de Kovacs no había podido ser mejor. «Le pese a quien le pese, el árbitro ha estado de 10», señaló. También calificó lo ocurrido después de la roja como un «entrenamiento del PSG».