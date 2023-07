«Hamilton salía de fiesta en Ibiza y luego iba a casa de Shakira a terminar la noche…»

La historia entre Shakira y Lewis Hamilton no se ha acabado pese a que muchos aseguren que ya están distanciados. El romance parecía enfriarse, pero hay novedades importantes al respecto. El deportista y la cantante siguen viéndose por todos los rincones del mundo y las últimas veces han sido esta misma semana en nuestro país, concretamente en Ibiza.

Ambos han pasado toda la semana en la mítica Isla Pitiusa. Aunque no se han hospedado en la misma casa, según Tamara Gorro, el piloto ha visitado cada noche la mansión en la que se alojaba la artista. La televisiva lleva allí casi todo el verano como colaboradora de Y ahora Sonsoles para informar sobre el mundo de la farándula, y esta sin duda es una de las noticias que más repercusión va a tener.

«Podemos confirmar que Hamilton sí que entraba por la noche, suponemos, que a verse con Shakira, porque no se le ha perdido otra cosa en esta urbanización», comenzaba la ex mujer de Garay, que va más allá: «Han tenido contacto siempre, pero no se han dejado ver fuera de esta urbanización, que es muy lujosa y privada».

«Las villas están en lo alto de la montaña, no tiene acceso cualquier persona. Por la noche, él ha salido de fiesta a unas discotecas que aquí son muy famosos y luego iba a casa de Shakira a terminar la noche de mejor manera», finalizaba Tamara Gorro, detallando los encuentros de la colombiana y el deportista inglés en Ibiza. Mucho se había hablado durante las últimas semanas sobre el posible fin del romance, pues Hamilton fue visto con otras chicas en un yate y Shakira parecía acercarse a Jimmy Butler, pero ambos siguen viéndose y esta semana lo han hecho en Ibiza, donde otros muchos famosos también disfrutan de sus vacaciones.