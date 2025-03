Adrian Mutu, futbolista rumano que fue considerado uno de los mejores delanteros del mundo y que ahora es entrenador en el Petrolul Ploiești de su país, se ha sincerado en una entrevista sobre los problemas extradeportivos que acabaron con su carrera deportiva de manera prematura pese a haber sido una de las grandes promesas del fútbol europeo.

Un Adrian Mutu por el que el Chelsea llegó a pagar más de 20 millones de euros, apostando por él tras brillar siendo muy joven en el Parma de la Serie A. Sin embargo, la gran proyección que tenía el rumano no se tradujo en el éxito deportivo que se esperaba, y el propio ex jugador explica claramente cuál fue su principal problema.

«Esnifar cocaína cuando estaba en el Chelsea fue la peor decisión que pude haber tomado en mi carrera. Estaba solo en Inglaterra y triste, pero ni siquiera la depresión que atravesé podía justificar mis acciones. El Chelsea, por supuesto, tenía tolerancia cero con mi problema de drogas. Cometí un error, me desvié del camino correcto y pagué por ello. Llegué al Chelsea en un momento turbulento de mi vida, no estaba preparado para dar ese paso y terminé enredado en un sinfín de mentiras y excusas», cuenta el ex futbolista de 46 años en una entrevista concedida a The Telegraph.

El peor episodio de Adrian Mutu

El ex de Argeș Pitești, Dinamo de Bucarest, Inter de Milán, Hellas Verona, Parma, Chelsea, Juventus, Fiorentina, Cesena, Ajaccio, Petrolul Ploiești, Pune City y Targu Mureș compartió que «estaba solo y era muy joven, pero creo que en aquella época era uno de los mejores futbolistas del mundo. Si no fuera por la cocaína, podría haber ganado fácilmente el Balón de Oro, pero las malas decisiones que tomé me desviaron de ese camino y hoy intento no culparme demasiado por ello».

Un Adrian Mutu que explica con sinceridad aquel turbio episodio que le acabó truncando su carrera, un positivo por cocaína que le costó siete meses de suspensión, el despido del Chelsea y una demanda del club inglés por daños y perjuicios en el que le pedían más de 17 millones de euros. «No soy adicto a las drogas. Lo niego categóricamente. La única razón por la que tomé lo que tomé fue porque quería mejorar mi rendimiento sexual. Puede que sea gracioso, pero es cierto. No consumí cocaína. Tomé algo que me hizo sentir bien».

Adrian Mutu se reencontró como futbolista en Italia y llegó a ser nominado al Balón de Oro, pero años después dio positivo por sibutramina siendo jugador de la Fiorentina, una sustancia estimulante utilizada para controlar el peso y quitar la sensación de hambre. «Para mí Florencia es mi hogar. La gente aquí me quiere y me he olvidado de la cocaína y de mi triste etapa en Londres… Sin ánimo de ofender, no volvería a Londres aunque me pagaran una fortuna en oro. No tengo nada en contra de los ingleses. Son muy amables y están locos por el fútbol, y la Premier League es claramente una gran competición, pero para mí ningún lugar es tan bueno como Florencia», finaliza.