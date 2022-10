Pep Guardiola se rinde a los números de Erling Haaland. El técnico del Manchester City se ha pronunciado sobre el excelente rendimiento del delantero, que en sus primeros 11 partidos con el conjunto inglés ha marcado 17 goles, encadenando además tres hat-tricks consecutivos en la Premier League. El de Sampedor ha señalado que los números «hablan por si solos» y que a su edad –22 años– «nadie puede compararse con él».

«A esta edad nadie puede compararse con él. Nadie. Sus números hablan por sí solos. Es un jugador excepcional. Confía mucho en su físico. Es muy intenso e inteligente. Puede jugar sin problemas cada tres días», señaló Guardiola en la rueda de prensa previa al encuentro de Champions que medirá al City contra el Copenhague.

Desde que comenzase el curso, Haaland no ha parado de romper registros. En la competición inglesa suma 14 tantos en apenas ocho partidos, mientras que suma otros tres tantos en Champions League, donde por el momento es también, al igual que en Inglaterra, el máximo goleador.

Después de su última exhibición ante el Manchester United, contra el que marcó su tercer triplete de forma consecutiva, Guardiola ha puesto en valor todo lo que está consiguiendo el noruego como skyblue. Unos registros que no pillan por sorpresa, puesto que antes de llegar a Mánchester ya sumaba 23 goles en la máxima competición, en sólo 19 partidos.

Pese al gran nivel que está demostrando el Haaland en este arranque de competición y al buen inicio del City en Champions, Guardiola no quiere confiarse. Considera que «la gente espera que ganemos», aunque ha señalado que será complicado y que tiene «mucho respeto» por el club danés.

«Sé que los periodistas y la gente en Copenhague espera que ganemos mañana, pero yo no soy esa clase de entrenador. Les tengo mucho respeto. Anoche y hoy he visto el partido contra el Sevilla. Para preparar estos partidos no miro la clasificación, miro cómo es el equipo. Esto es la Champions y tengo mucho respeto a todos los equipos. Mañana no será una excepción», finalizó.