Erling Haaland sigue con su espectacular arranque en la Premier League. Los buenos jugadores no entienden de adaptación y él es uno de ellos. 14 goles en siete partidos así lo avalan. El noruego fue el gran protagonista de la goleada del City al United (6-3) en el derbi de Mánchester anotando tres goles y repartiendo dos asistencias. Foden le acompañó en su show anotando otro hat-trick.

Desde el comienzo del partido se anticipaba que el Manchester City era un ciclón que podía arrasar a sus vecinos. Los de Pep Guardiola arrinconaban a un equipo de los Red Devils donde no salían de inicio ni Casemiro ni Cristiano Ronaldo. Los primeros avisos no tardaron en llegar. De Gea no podía decir que no estaba advertido de lo que iba a suceder. Y lo que llegó fue una goleada para la historia que será difícil de olvidar en la ciudad.

En el minuto 8 Foden abría el marcador con un gol que era el aperitivo para que comenzase el show de Haaland, que en cuatro minutos iba a anotar dos goles antes de repartir una asistencia a Foden que desataban la alegría en la grada del Etihad y provocaba que algunos aficionados visitantes decidiesen irse a casa en el descanso.

A ver tú, Erling… ¡¿HASTA CUÁNDO VAS A ESTAR MARCANDO?! 😳 Ni el que inventó el fútbol se imaginaba que Haaland podía hacer tantos goles… ¡Qué locura! 🔥#PremierLeagueDAZN ⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/YPK1DnvNok — DAZN España (@DAZN_ES) October 2, 2022

Pero esto no había acabado, había más en la segunda parte. Antony recortaba distancias poco después de la reanudación, algo que despertó de nuevo a la fiera, que iba a escribir su nombre en la historia de la competición. Haaland firmaba su tercer tanto en el 64′ rematando de primeras un centro del español Sergio Gómez. El noruego se convertía en el primero en la Premier en marcar tres hat-tricks consecutivos en casa. Erling también sería el asistente del gol que cerraba el set.

Es imposible… ¡SI ES QUE ES IMPOSIBLE MARCAR TANTO! 😳 Viendo jugar a Haaland es díficil saber si vivimos en la vida real o en una película de ficción… ¡ES EL PRIMER JUGADOR DE LA HISTORIA DE ESTA LIGA EN CONSEGUIR TRES HAT-TRICKS SEGUIDOS! 🔥 #PremierLeagueDAZN ⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/XzzsoaGvxU — DAZN España (@DAZN_ES) October 2, 2022

Las caras de Ten Hag en la banda, de Ferguson en la grada y de Cristiano Ronaldo, que no jugó ni un minuto, en el banquillo reflejaban por sí solas la impotencia de un United que maquilló el marcador con dos goles de Martial en los minutos finales.

El Manchester City se coloca en segunda posición de la Premier a un punto del Arsenal, líder del campeonato. Por su parte, el United es sexto con 12 puntos y se queda ya a nueve de distancia de la cabeza de la tabla.