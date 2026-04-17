Granero da un paso de gigante en la innovación en el deporte con Plexus Sport
Esteban Granero lleva analizando la evolución de la inteligencia artificial durante años
"Conviví en una industria donde pensaba que no se estaba utilizando la manera de sacar ventaja con los rivales", cuenta el ex del Real Madrid
La compañía tecnológica Plexus Tech ha dado un paso estratégico en su crecimiento con el lanzamiento de Plexus Sport, una nueva división centrada en la innovación dentro de la industria deportiva. Este movimiento llega tras la adquisición de una participación mayoritaria en Olocip, compañía de inteligencia artificial aplicada al rendimiento deportivo y perteneciente al holding internacional Best 11 Group, de los cuales Esteban Granero, es socio entre otros.
Con esta iniciativa, Plexus Tech entra de lleno en un sector donde la tecnología se ha convertido en un factor diferencial. La nueva división nace con el objetivo de impulsar la transformación del deporte a través de los datos, combinando analítica avanzada, inteligencia artificial y soluciones digitales para optimizar tanto el rendimiento como la gestión y la toma de decisiones.
Plexus Sport está diseñada para dar respuesta a todo el ecosistema deportivo: desde clubes y competiciones hasta estadios, marcas, patrocinadores, gestores de derechos audiovisuales y aficionados. La compañía aportará su experiencia en desarrollo tecnológico, gestión de operaciones y despliegue de soluciones complejas, mientras que Olocip contribuirá con su conocimiento científico en áreas clave como el análisis de rendimiento, el scouting y la toma de decisiones basada en datos.
La visión de Esteban Granero
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