Granero da un paso de gigante en la innovación en el deporte con Plexus Sport

Esteban Granero ha defendido siempre una visión innovadora del deporte, apostando por su evolución constante a través de la tecnología, tal y como explicó en una entrevista concedida a OKDIARIO en 2022. «La inteligencia artificial puede ayudar a un futbolista a negociar un contrato mejor».

El ex futbolista del Real Madrid relataba que el origen de esta inquietud se remonta a su etapa en la Real Sociedad, cuando comenzó a colaborar en cuestiones relacionadas con datos y análisis dentro del entorno deportivo. Desde entonces, han sido varios años en los que ha mantenido el foco en el desarrollo de la inteligencia artificial y en explorar cómo esta puede beneficiar al futbolista, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

En palabras de Esteban Granero en la presentación del proyecto, esta evolución responde a una visión detectada desde dentro del propio deporte: «Conviví en una industria donde pensaba que no se estaba utilizando la manera de sacar ventaja con los rivales». En este contexto, destaca el valor del conocimiento compartido como motor de innovación: «Usar un conocimiento que no tengo, pero que comparto con personas que sí lo tienen. Usar una formación que no tengo, pero sustraigo de gente que sí».

La integración de Olocip permitirá unir el rigor científico con la capacidad tecnológica y de escala de Plexus Tech, generando soluciones que conectan rendimiento deportivo, negocio e innovación. En un entorno cada vez más orientado a los datos, esta apuesta sitúa a la compañía como un actor relevante en la evolución digital del deporte a nivel global.