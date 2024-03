La gran recesión del Girona

El Girona ha pegado un bajón tremendo en los últimos partidos. Los de Michel se han desinflado en las últimas jornadas donde sólo han sumado 4 puntos de los últimos 15 disputados, que les dejan a siete puntos del líder, el Real Madrid. Estos tropiezos han despertado a los catalanes del sueño de pelear por la Liga, incluso han acercado al Barcelona a la segunda plaza. Ahora, el objetivo del conjunto gironí no es otro que lograr la clasificación para la Liga de Campeones por primera vez en su historia.

Las lesiones han mermado al Girona en los últimos partidos, ya que han contado con bajas importantes como la de David López o Yangel Herrera en el último encuentro frente al Mallorca. El zaguero, pieza fundamental en los esquemas de Michel, ha estado fuera de los terrenos de juego más de un mes, igual que Daley Blind, quien también ha sido baja en los últimos encuentros y reapareció frente al Mallorca.

El cuadro catalán sólo ha ganado un partido de los últimos cinco que ha disputado, el del Rayo Vallecano, y ha empatado otro, frente a la Real Sociedad en Montilivi. A excepción de la derrota contra el Mallorca, las otras dos han sido en dos de los estadios más complicados de la Liga como el Santiago Bernabéu y San Mamés (3-2). Si bien es cierto, en el duelo directo contra el Real Madrid, el conjunto de Michel mostró una de sus peores caras de la temporada y se marcharon de allí con una goleada (4-0) y con la sensación de que el resultado pudo ser más abultado.

La última derrota contra el Mallorca ha sido la más inesperada. Los baleares, que venían de disputar un intenso duelo copero ante la Real Sociedad, se impusieron por la mínima gracias a un gol de Copete. Este resultado, sumado al empate del Barcelona y la victoria del Atlético, deja a los azulgrana a tan solo un punto de la segunda plaza y a los rojiblancos a cuatro, después de haber tenido una diferencia de nueve y diez puntos con respecto a ambos equipos.

Objetivo Champions

Michel ya ha reconocido abiertamente que el objetivo del Girona es luchar por estar en Champions la próxima temporada: «No sé a dónde llegará el equipo, pero queremos luchar por la Champions», dijo en la previa del partido ante el Rayo Vallecano. Tras el empate del Athletic con el Barcelona, el equipo gironí cuenta con nueve puntos de ventaja sobre el conjunto que dirige Ernesto Valverde.

«Es una presión positiva. Los jugadores están haciendo una temporada increíble y nadie nos puede decir nada sobre la manera de competir que tenemos. Es cierto que estamos en una posición que es una obligación luchar por Europa y la Champions. Después ya se verá si llegamos o no, son objetivos naturales pero al inicio de curso no, por eso la presión no es para nosotros», aseguró el técnico del Girona.

Lo cierto es el equipo ha pegado un bajón físico en las últimas jornadas. Además de las lesiones, el equipo revelación de la Liga se ha visto afectado por la sequía goleadora de sus delanteros. Artem Dovbyk lleva seis partidos sin ver portería y sólo 3 tantos en los últimos nueve encuentros, aunque uno se lo perdió por lesión. Savinho también suma tres goles en los últimos 14 partidos, y Tsygankov más de lo mismo (3 goles en ocho partidos). La pólvora de su tridente ofensivo se ha mojado y eso le ha pesado mucho a un Girona que se centra en acabar entre los cuatro primeros.