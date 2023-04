A Paige Spiranac muchos la conocen con la golfista más sexy y viral, otros como la Kournikova del golf por su parecido físico con la ex tenista rusa… El caso es que cada vez tiene más seguidores en Instagram, donde es una auténtica influencer. En las redes sociales acostumbra a subir fotos y vídeos jugando al golf, da consejos… Aunque lo que quizás llama más la atención son sus sugerentes posados dejando muy poco a la imaginación.

La influencer siempre se ha mostrado muy cercana a sus fans. De hecho, esa es una de las claves de su éxito. Ahora, en su último post, ha querido responder a las preguntas que más le repiten los usuarios. Muchos le cuestionan por sus pechos, y Paige Spiranac no se ha cortado a la hora de contestar: «Son naturales y espectaculares».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paige Spiranac (@_paige.renee)



«¡Hola amigos! Aquí hay algunas respuestas a mis preguntas más frecuentes. «Soy golfista, pero me pasé a influencer después de que mentalmente no podía manejar la presión del golf profesional. (Mis pechos) son reales y espectaculares. Mi color favorito es el rosa, mi flor favorita es el girasol. Me encanta conectarme con gente en las redes sociales y gracias por seguir mi vida aquí. Dime un dato sobre ti en los comentarios de abajo», escribió la golfista.

Una Paige Spiranac que hace unos meses también habló públicamente de sus senos así: «Son reales y son espectaculares. Me encanta cuando los chicos tratan de decirme que estas cosas que han estado añadidas a mi cuerpo (retoques estéticos) desde el día en que nací, que son falsas, cuando en realidad son muy reales».