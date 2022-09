Gil Marín desvela cuál fue el primer sueldo de Simeone en el Atlético

Miguel Ángel Gil Marín, CEO del Atlético de Madrid, ha revelado en una interesante entrevista concedida a la aplicación SONORA datos desconocidos de la historia reciente del club, como el primer salario de Simeone, que fue de un millón de euros brutos -«el no vino aquí por dinero»-, o cómo llegó a planificar una temporada con Luis Enrique como entrenador, «pero me llamó un día a las cuatro de la mañana para decirme que debía mantener la palabra que había dado a la Roma».

Gil, que admitió que su padre era una persona «completamente fuera del sistema, con sus propias normas y sus propias reglas», afirma en la entrevista que «intentaron pararle como fuera» cuando decidió presentarse en 1998 a las elecciones en otros lugares de España que no eran Marbella. «En ese momento se desencadenó una guerra a muerte de todo el sistema contra él». «Él se murió con la sensación de que le habían quitado su participación en el club, aunque luego, cuando hubo fallecido, el Tribunal Supremo devolvió las acciones que le había arrebatado la Audiencia Nacional».

El CEO rojiblanco relató a continuación que en la temporada 2010-11 llegó a un acuerdo con Luis Enrique para que fuera el entrenador del Atlético de Madrid, pero no pudo llevarse a cabo por el compromiso adquirido por el asturiano con la Roma. «Todo dependía de que un grupo americano no comprara el equipo y yo estaba convencido de que así sería. Luis Enrique quería estar con nosotros y yo estaba muy ilusionado. Planificamos juntos la temporada, pero un día me llamó a las cuatro de la mañana y me dijo que desgraciadamente los americanos habían comprado y que debía respetar la palabra que les había dado».

«Me quedé muy tocado y le pedí a Caminero que buscara una solución alternativa. Entonces vino Manzano, con el que teníamos una cuenta pendiente del último año de mi padre, pero el equipo no funcionó pese a que creíamos que teníamos una gran plantilla. La cosa iba de mal en peor y entonces hablé con Simeone, con el que ya habíamos contactado un año antes en Buenos Aires. Me dijo que le diera lo que yo quisiera y que él ya pagaría a su equipo de trabajo. Quedamos en un millón de euros brutos. Diego no venía aquí por dinero».

Diez años después, el Cholo sigue en el Atlético, que ha vivido con él la mejor etapa de su historia, y tiene contrato hasta 2024. «Ojalá hagamos algún año más juntos», avanza Gil Marín en la entrevista, aunque admite que «esto algún día se acabará porque es ley de vida». «Lo único que espero -agrega en varias ocasiones- es no estar ahí para verlo. No quisiera vivir en el Atlético la era post Simeone».

«Yo me marcharé. En algún momento me marcharé, pero quiero dejar un legado que la gente relacione con mi familia. Llegué aquí en el año 92 y acabo de cumplir 58 años. Queremos dejar un equipo estable en Champions y que compita por todo, pero también una Ciudad Deportiva y una ciudad del ocio en el entorno del estadio. Ese es para mí el futuro del Atlético de Madrid», explica Miguel Ángel Gil Marín, que relató que «uno de los proyectos que hemos presentado, y que supone una inversión de 25 millones de euros, es la creación de una playa artificial con olas gigantes que permitan practicar el surf a los madrileños y que, por supuesto, esté en el entorno del estadio».

Dice también en la entrevista que ha llegado a aportar unos 43 millones de euros al club, asegura que «no soy una persona rica porque no he heredado de mi familia ni un euro», y desvela que rechazó una oferta por sus acciones «de 400 millones de euros». Finalmente, en cuanto a la situación económica actual, asegura que está «controlada». «A final de temporada estaremos en torno a 400 millones de deuda financiera, pero no debemos ni un euro a la Agencia Tributaria o a la Seguridad Social. El club es perfectamente viable porque lo importante no es lo que debes, sino lo que representa esta deuda con respecto a tu ingreso ordinario, y estamos equilibrados en eso».