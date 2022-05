Getafe-Barcelona: Xavi tiene el subcampeonato a punto

El Barcelona buscará certificar este domingo la segunda plaza de la Liga Santander ante el Getafe, último objetivo fijado por Xavi Hernández en esta turbulenta temporada en la que se estrenó en el banquillo culés. Varios desencantos, por no decir batacazos, con las eliminaciones en Champions, Europa League, Supercopa y Copa del Rey durante este primer tramo. Los azulones, por su parte, quieren salir también de esta jornada sin necesidad de cuentas matemáticas para garantizar su salvación.

La plaza para la próxima Supercopa de España es el último reto que anhela el Barça tras haber ido desojando la margarita de títulos durante esta temporada. Se han ido cayendo pétalos poco a poco. Primero la Champions League, donde apenas se compitió, luego fue la Supercopa ante el Real Madrid y la Copa del Rey ante el Athletic, en la Europa League llegó el último gran tropezón ante un Eintrach de Frankfurt que dibujó una de las imágenes más blancas que se recuerda en el Camp Nou para una eliminación más que dolorosa.

Llega con notables bajas Xavi para este partido. La plaga de lesiones de las últimas semanas ha provocado que el egarense tire de varios jugadores para el filial para completar entrenamientos y también convocatorias. Si bien es cierto que recupera a Sergio Busquets en la medular tras cumplir su partido de sanción, no podrá contar en este encuentro ni con Jordi Alba, Frenkie de Jong ni Eric García por este mismo motivo. Además este último está lesionado y no está claro si jugará más esta temporada.

Con el equipo en cuadro afrontará Xavi este encuentro en el que tendrá que hacer encaje de bolillos en alguna que otra posición. La baja de Alba es quizá la más sensible. Sin el catalán no hay en la plantilla otro jugador natural para esa posición. El canterano Balde es el que más opciones aunque Mingueza no es nuevo en esa posición. Sin Eric ni Piqué, Lenglet saldrá de inicio junto con Araujo, del que confirmó el entrenador que está en perfectas condiciones. Busquets estará de vuelta en la medular y lo hará junto a Gavi. Está por ver cómo solventa la baja de De Jong, si de nuevo poblando el frente de ataque o da la titularidad a Riqui Puig.

Sellar los objetivos para planificar

El partido cobra una especial importancia para el Barcelona por lo que supone puntuar y sellar lo que es el último objetivo que le resta al equipo esta temporada, ese segundo puesto matemático que permitiría, como dice Xavi Hernández, planificar desde ya la próxima temporada. Se esperan cambios notables en la plantilla blaugrana, muchas llegadas pero también salidas. En el momento que se selle ese billete para la Supercopa de España, será el momento de pensar en qué jugadores encajan en la plantilla del próximo año y quiénes no.

Muchos rumores en torno a la salida de Frenkie de Jong, que ni mucho menos Xavi se encargó de disipar con contundencia en sala de prensa. Todo lo contrario. Casi que justificó la posibilidad de que se marchara por una mera cuestión económica, la necesidad del club de hacer caja con algunos de sus fijos. Como él otros tantos, desde aquellos que apenas han contado como son Riqui Puig, Umtiti, Neto o Braithwaite, u otros con también papeletas para salir como son Dest, Sergi Roberto o Memphis.

Un Getafe aguerrido

En frente del Barça estará un Getafe peleón y aguerrido que ha mejorado notablemente desde la llegada de Quique Sánchez Flores, que ha imbuido al equipo de una identidad más acorde a lo que se espera habitualmente del cuadro azulón. Al igual que los culés, llegan con el trabajo a medio a hacer y que puede certificarse puntuando. Tendrá de su lado al Alfonso Pérez y un Borja Mayoral que llega con mucha hambre a este cita.

«Es un equipo absolutamente incómodo, sabemos lo difícil que es. No es un equipo al que sea imposible no conseguir resultado, pero es un equipo que nos va a llevar al máximo de exigencia, lo tenemos claro», decía el técnico de los getafense antes del encuentro, que deja claro que irán a por los tres puntos y no firmarán el empate que les vale a ambos: «Somos conscientes de que no jugaremos a empatar, jugaremos a ganar ante la dificultad del rival, pero nosotros queremos sumar ganando».