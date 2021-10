José Luis Gayá habló claro de la acción que marcó el Barcelona-Valencia. El capitán del Valencia, que había anotado el primer tanto del partido, fue protagonista por partida doble al cometer un penalti que no debió pitarse ya que el jugador ché toca el balón antes que Ansu Fati. Esto fue lo que transmitió Gayá tras el encuentro, asegurando que los árbitros «pitan lo que quieren».

«No nos ha dado, veníamos con una intención muy clara, sabiendo a lo que íbamos a jugar, intentando presionar arriba, no dejándoles salir. Nos ha durado hasta el 80 pero no hemos podido sacar nada positivo aunque nos hemos puesto por delante. Hemos tenido muchas ocasiones para empatar el partido, ellos no estaban nada cómodos. Ter Stegen ha demostrado el portero que es. Nos vamos con una derrota que duele», analizó Gayá sobre el encuentro, antes de entrar en polémicas.

La falta de puntería fue el principal motivo por el que el Valencia se fue de vació del Camp Nou. «Se nos escapa el partido por no meter las que hemos tenido. Ellos nos han matado en una contra. Hemos competido bien durante 80 minutos», admitió Gayá al micrófono de Movistar +.

Preguntado por la acción del penalti, Gayá comenzó con mesura pero acabó hablando muy claro sobre Gil Manzano. «No la he visto pero todos coinciden en que llego y se la quito a Ansu Fati, puede haber un pequeño contacto… Yo toco el balón, las tomas siempre engañan. El año pasado ya me pitaron un penalti dudoso y este año otra vez», afirmó. «Es lo de siempre, ahora falta ver cómo se ha visto en la televisión. Desde una toma toco el balón. Yo tengo que meter la pierna para tocar el balón. Es lo de siempre, pitan lo que quieren», zanjó, contundente, el capitán del Valencia.