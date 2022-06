Gavi se hace intocable con España

«Es un gran desconocido incluso para los que están más cerca». Luis Enrique sorprendió en la rueda de prensa posterior al encuentro que enfrentó a España y Portugal en el Benito Villamarín con esta afirmación sobre Gavi, que había firmado 80 minutos impresionantes. ¿Quién son esos que están cerca del joven de Los Palacios que no le conocen? Al seleccionador le pidieron a continuación que lo aclarase, pero despejó como si de un gran defensa central se tratase: «Me refiero a cualquiera que lo pueda ver. He dado esa opinión, digo lo que veo, lo que siento, lo digo muy alto. No hablo de su club. Lo que quería decir es que aún es un desconocido con balón». El asturiano esquivó el conflicto, aunque el mensaje ya estaba mandado.

Luis Enrique es un enamorado de Gavi desde que llegó a las categorías inferiores del Barcelona. Le ha visto en La Masia y fue su gran apuesta con la selección española. Su legado. Su medalla. Tuvo que recibir un sinfín de críticas cuando le convocó para jugar la fase final de la Liga de Naciones en octubre de 2021. Sólo había acumulado un puñado de minutos en Primera, pero el asturiano no dudó. Le llamó y le puso de titular ante Italia en semifinales. Desde que se anunció el once hasta que comenzó a rodar la pelota por el césped de San Siro las quejas se multiplicaron. Eso sí, cuando empezó a jugar al fútbol, ese joven que todavía no puede conducir o votar no tardó en demostrar que era especial.

Gavi y Luis Enrique son uno en el campo. El seleccionador desde la banda, el andaluz en todas las partes del terreno de juego. Se entienden a la perfección y el barcelonista siente una confianza que, quizá, no encuentra en su club. Juega liberado y demuestra casi todo su potencial, aunque el asturiano está convencido de que tiene cosas que enseñar a un fútbol español que todavía no le conoce.

Elogios de Luis Enrique

“No es sólo que corre y lucha, es que es un jugador ofensivamente muy bueno, un interior puro, con golpeo con las dos piernas, remate y gol, también lo veréis. Con 18 años es un jugador único”, explicó en rueda de prensa Luis Enrique. Gavi sigue creciendo, sigue demostrando y continúa derribando puertas. A sus 17 años no es “indiscutible”, pero sí intocable. El presente y el futuro son suyos.