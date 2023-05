Garbiñe Muguruza se casa y desvela los secretos de su relación con Arthur Borges

Garbiñe Muguruza anuncia que se casará próximamente con su novio, Arthur Borges. Una historia de amor propia de un guion de una película de Hollywood, pues ambos se conocieron en Central Park en agosto de 2021 cuando el joven la reconoció y le deseó suerte en el US Open. Un flechazo que va a acabar en boda, pues casi dos años después Garbiñe anuncia su enlace con el que fuera modelo.

Pero, ¿quién es Arthur Borges? Actualmente es directivo de la conocida marca de moda estadounidense Tom Ford, aunque previamente fue modelo. Se licenció en Administración de Empresas, habla cuatro idiomas (inglés, finlandés, italiano y español), y es un amante del deporte y de la moda, pues siempre ha trabajado en ese sector. Se separó recientemente de su ex mujer, la patinadora artística finlandesa Kiira Korpi, con la que mantiene una relación cordial.

Así fue su flechazo

«Apareció en el momento menos pensado… Salgo y en una de esas calles me lo cruzo caminando y de repente él se gira y me dice: ‘Buena suerte en el US Open’. Me quedé pensando: ‘Qué chico tan guapo’. Y a partir de ahí pues conectamos y todos los días íbamos a dar paseos por Central Park. Muy romántico. Fue realmente un flechazo a primera vista», cuenta Muguruza en una entrevista para la revista Hola.

La pedida también fue muy romántica: «Yo estaba haciendo un par de cosas de trabajo en Marbella y me lo pidió en el hotel Marbella Club, que es uno de mis favoritos. Me preparó una mesita debajo de un árbol y cuando me lo propuso me puse a llorar, no sabía como reaccionar». Ahora toca planear la boda, aunque la tenista tiene clara una cosa: «Me gusta el buen clima, quiero verano y sol, quiero cerca de la playa y quiero España porque es el sitio adecuado, el que más nos une también.

