Los futbolistas que se han declarado abiertamente homosexuales

El tuit de Iker Casillas publicado el pasado domingo y borrado tiempo después por la polémica suscitada, ha abierto un debate entre la opinión pública sobre la importancia de los comentarios de futbolistas, como el ex portero o Carles Puyol, que contestó a la publicación con tono jocoso, sin conocer que se trataba de un hackeo, como dijo Casillas después. Hasta el momento, la homosexualidad en el fútbol masculino es un tema bastante tabú, pero ocho jugadores a lo largo de la historia se han desmarcado abiertamente, reconociendo su orientación sexual, aunque por este motivo, desgraciadamente, algunos tuvieron que abandonar el fútbol e incluso enfrentarse a desenlaces fatales.

En la actualidad se considera que se puede alcanzar un número de en torno a 65.000 jugadores profesionales de fútbol, y ocho, algunos ya fuera de la escena futbolística, tuvieron la decisión de hablar públicamente de sus preferencias, convirtiéndose en ejemplos para una sociedad que pretende avanzar cada vez más en este aspecto hasta la total normalización.

Jake Daniels, Inglaterra (2022)

Daniels fue el último futbolista en activo en declararse gay, con un anuncio a principios de 2022, coincidiendo con la firma de un contrato profesional con el Blackpool, que juega en la segunda división de Inglaterra. Jake disputó en la temporada 2021-22 un total de 361 minutos, anotando tres goles.

Joshua Cavallo, Australia (2021)

Unos meses antes que Daniels, en octubre de 2021, Joshua Cavallo se declaraba abiertamente homosexual, en un vídeo compartido a través de las redes sociales. El futbolista, lateral izquierdo del Adelaide United, comenzó a recibir numerosos mensajes de apoyo, incluso de estrellas internacionales del fútbol, pero más tarde tuvo que pasar por el mal trago de denunciar acoso e insultos en un partido por su preferencia sexual.

Andy Bremman, Australia (2019)

“Si mis amigos no podían aceptar esta parte integral de mí, si el futbol ya no me quería, entonces yo tampoco los quería en mi vida”, declaró el futbolista australiano Andy Bremman en una entrevista con FIFAPro, en el año 2019, con la que hablaba de su homosexualidad. Desde entonces, Bremman ha continuado sin problemas su carrera deportiva en Australia, como una pieza importante en su equipo.

David Testo, Canadá (2019)

El reconocimiento de David Testo en 2019 vino de la mano de su retirada, en su caso por no encontrar equipo. El que fuera jugador de los Montreal Impact tomó la decisión de colgar las botas, siendo muy crítico en sus palabras y culpando a los clubes de no querer hacerse con sus servicios por ser gay. “No creo que los equipos canadienses estén dispuestos a contratar a un futbolista gay actualmente, es por eso que ya considero mi carrera profesional terminada”, afirmó, meses después de lo ocurrido.

Collin Martin, Estados Unidos (2018)

Militante de los DC United de la MLS, Collin Martin estuvo en las selecciones inferiores de Estados Unidos, antes de reconocerse homosexual, algo que sucedería en el año 2018. Actualmente continúa con su carrera deportiva en las filas de los San Diego Loyal, también en USA.

2013 | Robbie Rogers, LA Galaxy

Hay que retrotraerse cinco años atrás para encontrar la declaración anterior de homosexualidad en el mundo del fútbol. Fue a través de Instagram, un altavoz menor al actual en 2017, año en el que Robbie Rogers escribió el siguiente mensaje. “Decidí que perseguir mi sueño significaba sacrificar una parte de mí mismo y ocultar mi sexualidad al mundo, en lugar de abrazarla”, publicó el futbolista, que había anunciado que era gay en 2013, algo que estuvo cerca de ponerle el punto y final a su carrera deportiva. Anteriormente, había jugado por Estados Unidos y volvería después de su confesión al fútbol profesional, en Los Angeles Galaxy.

Anton Hysén, Suecia (2011)

Hijo de un futbolista con gran consideración como Glenn Hysen (ex del Liverpool o la Fiorentina), Anton decidió publicitar su preferencia sexual y años después con 31, es un gran defensor de la comunidad LGTB, mientras sigue jugando en ligas menores de Suecia.

Justin Fashanu, Reino Unido (1990)

En 1990 y después de una carrera deportiva en la que vivió una montaña rusa, convirtiéndose incluso en protagonista de un traspaso de 1 millón de libras, Justin Fashanu se declaraba abiertamente gay en una entrevista con el rotativo británico The Sun. Ocho años después, fruto de una depresión a la que afectaron los excesos y su condición sexual, Fashanu se suicidaba en las afueras de Londres.