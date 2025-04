El futbolista ‘maldito’ de Primera: Darwin Machís acumula cuatro descensos consecutivos a Segunda

No es fácil digerir un descenso de categoría, por lo que menos sencillo tiene que ser asumir cuatro consecutivos. Es lo que le ha sucedido este jueves a Darwin Machís, jugador del Valladolid, que acumula cuatro cursos seguidos formando parte de uno de los tres equipos que desciende a Segunda División. El jugador venezolano formó parte en 2022 del Granada, en 2023 perdió también la categoría como futbolista del Valladolid, el pasado curso estuvo en el Cádiz y, nuevamente, esta campaña forma de nuevo parte de la plantilla pucelana.

Lo de Machís no es nada habitual. No es fácil que un futbolista pueda descender dos veces de manera consecutiva, por lo que cuatro es aún más complicado. Pero el venezolano, acostumbrado siempre a estar en equipos que pelean por la salvación, ha tenido la mala fortuna de estar en los clubes que no han conseguido lograr el objetivo.

Machís es un histórico de los modestos de nuestro fútbol. Vinculado a Granada desde sus inicios en España, el venezolano ha ido acumulando cesiones a lo largo de su carrera, combinándolas con sus estancias en la ciudad nazarí. Todas esas cesiones fueron exitosas, hasta que comenzó una maldición que le ha llevado a sumar su cuarto descenso a Segunda consecutivo.

De hecho, hasta que no se produjo el primero de ellos en 2022, Darwin Machís no había nunca perdido la categoría en Primera División. Sí que lo hizo en Segunda, cuando en la 2013-2014 fue cedido al término de la temporada al Hércules. Ese año, los alicantinos acabarían consumando su descenso a la hoy extinta Segunda B, en una temporada en la que el atacante únicamente sumó minutos en tres partidos.

Después volvería a Granada y comenzaría una serie de cesiones en Huesca o Leganés, en Segunda y Primera. También en el Granada, que estaba en esa época en la categoría de plata. Con el retorno del conjunto rojiblanco a la élite, Darwin Machís volvería a jugar en la máxima división española, con el que se clasificaría para la Europa League en una campaña histórica. Pero en 2022 sufriría su primer descenso, en las filas andaluzas.

Se marcharía entonces al Valladolid, con el que descendería en 2023. El conjunto pucelano acabó en aquella temporada ocupando la última plaza de descenso, con 40 puntos, uno menos que el Almería, que se salvó. La pasada temporada la jugó en el Cádiz, que terminó también bajando, siendo antepenúltimo y esta temporada ha vuelto a Zorrilla, donde las cosas no han salido nada bien.

El Valladolid consuma su descenso a Segunda

El Valladolid es el primer equipo en perder la categoría, de los tres que lo harán al término de la temporada. El curso de los pucelanos ha sido muy malo, desatando una crisis que va más allá de lo deportivo. La afición ha mostrado su malestar con Ronaldo, dueño y presidente del club, por lo que consideran un abandono claro de la institución, a la que ha dejado a la deriva en Primera División hasta que ha consumado su descenso.

El descenso llega tras la derrota en el Benito Villamarín. El Betis se jugaba entrar en puestos Champions y goleó al colista, metiéndole un 5-1 que manda al conjunto de la capital de Castilla y León de vuelta a Segunda División en la temporada de su regreso.