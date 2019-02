Así es la dictadura de Javier Tebas, caudillo del fútbol español

Javier Tebas, presidente de la Liga, ha convertido la patronal en una dictadura. Censura a los medios, prohíbe emitir ciertas imágenes, trata de sancionar a los jugadores que hablen mal de los árbitros o el VAR, fija los horarios a su antojo, pide sanciones a ciertos jugadores...

Javier Tebas está convirtiendo la Liga en una dictadura. Sus decisiones así lo demuestran. No cuenta con nada ni con nadie. Hace lo quiere cuando le viene en gana, y no para de ganarse enemigos. Este lunes, el Alavés jugó en Mendizorroza y la afición protestó por los horarios con un féretro. Obviamente, quedó recogido en las crónicas y en las redes sociales, pero no se vio en televisión. ¿Por qué? Porque Tebas censura a los medios. Este es sólo un ejemplo de los métodos del presidente de la patronal, el caudillo del fútbol español.

Censura a los medios de comunicación

Fue el propio presidente de la Liga el que dejó claro en una entrevista a la cadena Cope que existe esa censura. Los periodistas que pregunten a pie de campo a los protagonistas no tienen libertad para hacerlo: “Los que están con el micrófono de la Liga preguntarán en la línea editorial que marca la Liga. Yo no digo las preguntas. Tú sabrás lo que no debes preguntar. Como preguntes algo que no está dentro del manual… No volverás a salir”.

Censura de imágenes no autorizadas

Pero la censura de Tebas va más allá de las preguntas y la libertad de prensa. también ‘capa’ ciertas imágenes que no se emiten en directo y que no se mandan después a las televisiones que pagan por emitir los resúmenes de los partidos de la Liga. Por ejemplo, Mediapro, empresa que gestiona los derechos, no suele enviar imágenes de peleas entre jugadores, de ultras, de celebraciones inapropiadas (como la de Bale), de fingimientos como los de Busquets y Cillesen en Valencia…

Sanciones por criticar a los árbitros o al VAR

No le gusta a Javier Tebas que los jugadores critiquen abiertamente a los árbitros ni al VAR. De hecho, la Liga estudia poder sancionar a los jugadores y a los entrenadores que se quejen de la actuación arbitral o del videoarbitraje. Recientemente, el presidente de la Liga dijo que las críticas de Iago Aspas y Hugo Mallo fueron excesivas y ¡le echó la culpa a Florentino!

Sindicato de jugadores ‘propio’

En una guerra continua con la Federación y con la AFE, Javier Tebas ha ‘creado’ un sindicato de futbolistas alternativo para hacer la competencia a la AFE, dirigida por Luis Rubiales hasta que fue nombrado presidente de la RFEF. Casualmente, el nuevo sindicato Futbolistas ON usa los mismos argumentos que usa la Liga en la Audiencia Nacional para no pagar el 0,5 por ciento de los derechos de televisión a los jugadores.

Petición de sanciones

No tendrá bastantes problemas la Liga y Javier Tebas como para meterse a pedir sanciones para algunos futbolistas. Cabe subrayar lo de ‘algunos’. La patronal, por ejemplo, ha denunciado la celebración de Bale en el derbi madrileño, pero hace un año hizo la vista gorda con una peineta de Jordi Alba a la afición de Anoeta. Además, sigue sin entrar en las decenas de insultos de Luis Suárez a los árbitros, muchos de ellos captados por las cámaras.

Horarios a su antojo… y al de Roures

El tema de los horarios viene de lejos. Las aficiones siguen quejándose por los partidos del viernes y el lunes por la noche, pero a Javier Tebas le entra por un oído y le sale por el otro. El presidente de LaLiga va a seguir fijando los horarios a su antojo y al de Jaume Roures, dueño de Mediapro. Recientemente volvió a dejar claro que no iba a cambiar su modus operandi en este sentido, por lo que la lucha está perdida.

Y quiere el monopolio del deporte español

No contento con maniatar al fútbol de esa manera, ahora se ha propuesto controlar el deporte español mediante subvenciones propias a cambio de los derechos televisivos. Esa situación ha obligado a que se esté gestando una nueva Ley del Deporte con el fin de evitar que Tebas lo controle todo con el dinero de los Derechos Centralizados que tan gustosamente le puso en mano Miguel Cardenal, ex presidente del CSD y actual empleado de Mediapro. Las puertas giratorias en este caso también se activan.