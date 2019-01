La última trampa del PSG se llama Nakajima

El Al Duhail, equipo también de la familia catarí, rompe el mercado y ficha a Nakajima por 35 millones de euros en una operación que podría llevarle como cedido al PSG próximamente, camuflando así una operación de los parisinos

El Paris Saint Germain está seguido por lupa por media Europa. Cada operación está siendo analizada al milímetro por los grandes clubes del continente que no quieren seguir viendo como los parisinos siguen saltándose una y otra vez el Fair Play Financiero. Ese control económico ideal que implantaron FIFA y UEFA, y que los franceses se han saltado burlándose de todos. Aún no han sido castigados y un nuevo movimiento en el mercado invernal pone el foco de nuevo en ellos.

El Al Duhail de Qatar, equipo propiedad de la familia real catarí, al igual que el PSG, ha roto el mercado en su modesta competición con el fichaje de Shoya Nakajima por 35 millones de euros. El nipón, de 24 años, es una de las grandes revelaciones del campeonato en Portugal en las filas del Portimonense y uno de los ejes futuros de la selección de Japón, con la que no pudo estar en la Copa Asia por una lesión. Pese a que el jugador estaba siendo seguido por potencias de gran calado como eran el Oporto en su propia liga o conjuntos importantes de la Premier League es, ante toda sorpresa, el conjunto catarí el que se hace con los servicios del delantero asiático.

Todo apunta a que el fichaje no es más que una nueva maniobra del Paris Saint Germain para esquivar el Fair Play Financiero. Otra triquiñuela más permitida desde la UEFA, como ya hizo en el pasado Gianni Infantino, y de la que se especuló que podría llevar a la venta de Neymar y Mbappé, algo que no ha pasado. Ahora se abre la posibilidad de que esta operación no sea una llevada por el PSG en cubierta y que el único objetivo de ésta no sea otro que reforzar a los parisinos con una cesión procedente del Al Duhail. El conjunto galo si ve actualmente restringidas sus operaciones ante la atenta mirada del Fair Play Financiero y esta podría ser su única fórmula de esquivarlo, pese a las repetitivas exigencias de los grandes clubes europeos clamando por una sanción.

El PSG podría seguir así los modelos que utilizan otros clubes europeos como el Manchester City y el Watford, que usan a clubes como el Girona y Udinese como clubes puente en varias situaciones. Otra maniobra más de los parisinos para esquivar la legalidad en el fútbol.