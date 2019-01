José Mourinho no ha durado ni un mes en el paro. El técnico portugués ya ha encontrado trabajo. Será comentarista en beIN Sports y se embolsará cerca de 70.000 euros por partido comentado, aunque no podrá hacerlo en los choques del Manchester United

Tal y como informa el diario Times, José Mourinho ganará exactamente 67.421,4 euros por partido comentado. Así, beIN Sports le une a la larga lista de míticas figuras del mundo del fútbol que comenta choques en su canal. El luso se añade a una lista en la que ya figuran Paul Scholes, Guillit, Arsène Wenger, Vidic o Yayá Touré, entre otros.

The Special One comentará partidos de la Premier League, aunque su primer partido podría ser el Qatar – Arabia Saudí de la AFC Asian Cup, que se disputará el 17 de enero. A partir de ese choque, su debut como comentarista de la Premier League será en el Arsenal – Chelsea del próximo fin de semana.

Pero Mourinho tendrá un problema en su nuevo trabajo. El entrenador luso no podrá hablar sobre su ex equipo, el Manchester United. Una cláusula de confidencialidad que firmó en su finiquito le prohíbe pronunciarse acerca de los red devils, por lo que no estará presentes en los choques del cuadro que ahora dirige Solskjaer.