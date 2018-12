Los mejores zascas del deporte en 2018

Desde Sergio Ramos a José Mourinho pasando por Dani Pedrosa o Gianluigi Buffon

El mundo del deporte también ha tenido mucho de polémica en este 2018 que se consume. El fútbol y su enorme esfera se lleva gran parte de las rajadas que marcaron este pasado año pero el motor y su alta competitividad también deja su cuota de rajadas a lo largo de la temporada en la que vibró este 2018. Desde Gianluigi Buffon hasta Dani Ceballos pasando por el siempre correcto Dani Pedrosa, que demostró también salirse de la línea.

Gianluigi Buffon

El enfrentamiento de cuartos de final entre Real Madrid y Juventus de la pasada Champions League fue de alto voltaje. Sobre todo tras la pena máxima que dictaminó el colegiado Michael Oliver en la vuelta del choque en el Santiago Bernabéu. “El árbitro ha sido un animal, en vez de corazón tiene un cubo de basura“, fue una de las lindeces que espetó el guardameta italiano.

Thibaut Courtois

El portero del Real Madrid fue uno de los jugadores blancos que explotó ante las declaraciones que el Cholo Simeone vertió sobre el conjunto vikingo durante este curso 2018/19. El meta, que fue entrenado por el argentino durante su periplo en el Calderón, no dudó en afirmar que “Simeone critica al Madrid para hacerse popular ante su afición“.

Gerard Piqué

El empate que cosechó el pasado octubre el Barcelona ante el Valencia en Mestalla originó la explosión de Gerard Piqué en el túnel de vestuarios. El central catalán fue objetivo de críticas tras una serie de resultados poco satisfactorios y contraatacó: “Hay mucha gente. No sólo en Madrid si no en Barcelona. He sido a veces muy crítico con la prensa y hay gente que me la tiene guardada. Pero es entendible, es parte del juego. Que aprovechen, que salgan de la cueva, que les toque un poco el sol porque esto, obviamente, va a cambiar”.

Sergio Ramos

“La ignorancia es muy atrevida. Cuando escucho a este chaval me acuerdo de Totti, Buffon, Raúl, Iker, Iniesta… Lo han ganado todo y no fueron Balón de Oro“, espetaba el camero tras las palabras de Antoine Griezmann tras el Balón de Oro que acabó levantando Luka Modric y que, a juicio del francés, pudo recaer en el delantero del Atlético de Madrid. Pero no ha sido la única frase de Sergio Ramos este año. Desde el “Klopp se querrá justificar, pero no es la primera final que pierde“, tras la pasada Champions League que se llevó el Real Madrid ante el Liverpool, hasta el “llevo mucho tiempo en la cresta de la ola y disfruto con mi tabla… y al que le joda que se meta en agua” que lanzó tras la derrota de su equipo en Ipurúa ante el Éibar el pasado mes de noviembre.

Valentino Rossi

El italiano siempre ha destacado por no tener pelos en la lengua. Nunca se guardó nada durante su exitosa carrera en Moto GP y, con el tiránico liderato que viene marcando Marc Márquez en los últimos años, Rossi ha dejado un buen número de frases sobre él. Este pasado año afirmó que tenía “miedo de Márquez, ha destrozado nuestro deporte“.

Jurgen Klopp

“Si vuelves a ver lo de Ramos y Salah y no eres del Real Madrid piensas que es despiadado y brutal“, fue la frase que arrojó el técnico alemán del Liverpool para focalizar la derrota de su equipo ante el Real Madrid en la pasada final de la Champions League. El lance entre el central y el delantero dejó al red lesionado varias semanas.

Mino Raiola

Uno de los representantes más respetados dentro del mundillo futbolístico dejó una dardo más que envenenado en la frente de Pep Guardiola este pasado 2018. No le dejó bonito… “Guardiola como entrenador es fantástico pero como persona es un cero absoluto, un cobarde y un perro“, declaró el italiano en una entrevista en Inglaterra.

Dani Ceballos

Pese a que Zinedine Zidane protagonizó dos años y medio lleno de éxitos con tres Champions League, el periplo con él de Dani Ceballos no fue el mejor. El utrerano reconoció esta temporada que “Zidane cambiaba el sistema para poner a otros jugadores“, antes de darle entrada a él en un dardo a su gestión del vestuario que tan buen resultado le dio.

Real Madrid

El comunicado que emitió el conjunto blanco para anunciar la destitución de Julen Lopetegui no dejó muy bien parado al técnico vasco… “La Junta Directiva entiende que existe una gran desproporción entre la calidad de la plantilla del Real Madrid, que cuenta con ocho jugadores nominados al próximo Balón de Oro, algo sin precedentes en la historia del club“, anunciaban.

José Mourinho

De José Mourinho se podría hacer una lista única de frases suyas de este pasado 2018. Sin lugar a dudas, entre las más ácidas se encuentra aquella que lanzó al ser cuestionado su efectividad o calidad en el banquillo del Manchester United. El luso fue conciso: “Respeto, tengo más Premier que los otros 19 entrenadores“.

Dani Pedrosa

Las declaraciones de Alberto Puig hace pocas semanas dejó mal parado a un Dani Pedrosa que no suele entrar en polémica pero que no esquivó el ataque y, con bastante respeto, declaró: “Que Alberto Puig deje en paz a quienes no hablamos mal de él“.

Diego Armando Maradona

“Es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes de un partido“, fue una de las duras frases que lanzó este año Diego Armando Maradona. Ésta fue dirigida a un Leo Messi que no termina de hacerse fuerzas en la selección argentina.

Iker Casillas

Con su salida de Madrid, Iker Casillas ganó protagonismo en redes sociales y allí fue donde espetó eso de: “En el caso de los entrenadores, ¿cuándo y en qué momento se ve que ya no están para dirigir un equipo o entrenar?“. El dardo, bien cargado, iba dirigido hacia José Mourinho.

Dejan Lovren

“Sergio Ramos tiene más fallos que yo… y Varane es mejor que él“, fueron dos de las polémicas frases que lanzó el central del Liverpool el pasado mes de noviembre tras nombrar al camero como mejor central en los premios The Best. No tendrá abuela el croata…