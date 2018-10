Primero fue contra la Juventus y ahora será ante el Manchester United. El Valencia no podrá decir que no estuvo en la Champions League, al contrario, jugó ante dos de los históricos del fútbol europeo. Los de Marcelino García Toral, con síntomas de recuperación, visitan el majestuoso Old Trafford en un duelo a vida o muerte.

O el United acaba con las ilusiones valencianistas o el Valencia finiquita la era de José Mourinho. El partido entre ingleses y españoles es de esos en los que uno puede salir tocado y hundido. Así lo han querido ambos tras un pésimo arranque de temporada, muy lejos del nivel que se les exige en sus respectivas ligas. Y ahora, la Champions, queda como tirita para curarse las heridas.

El Valencia, obligado a puntuar

El Valencia, que llega al encuentro europeo tras su primera victoria de toda la temporada (0-1 en Anoeta), tiene una oportunidad de oro de lanzar un mensaje a Europa. Tras el gran año que hizo el curso pasado, necesita urgentemente recuperar aquellas sensaciones para seguir con vida en el grupo de la muerte de esta Champions. Tras la derrota ante la Juventus, perder en Old Trafford dejaría a los chés totalmente descolgados, con pocas opciones de pasar a octavos pese a llevar solo dos jornadas.

A los de Marcelino, que recupera a Piccini y Gayà en los laterales, les espera otro gran reto en la competición más exigente del mundo y lo hace además cinco días antes de otro duelo decisivo en Liga, aquél ante el Barcelona en el que servirá de oportunidad para que los valencianistas puedan reengancharse en el torneo liguero. Pensar en eso ahora, claro, es una temeridad.

Mourinho se tambalea

Anima a la esperanza del Valencia la gran crisis que afronta su rival, un Manchester United que explota desde dentro, con una división entre José Mourinho y varios de sus jugadores y con síntomas de estar ante el fin de una era. El técnico portugués, que acumula dos dolorosas derrotas consecutivas (eliminado ante el Derby County de Segunda), se aferra a ese olor a Champions que tanto le ha caracterizado a él, aunque en los últimos tiempos todo eso haya cambiado.

Sin Ander Herrera, Marcos Rojo, Ashley Young y Lingard, no le quedará otra a Mourinho que contar con Pogba, no muy amigos en los últimos tiempos y con Lukaku en ataque. A De Gea que por supuesto estará en la portería le amenaza el trío Guedes-Rodrigo Moreno-Gameiro, aunque la solidez del Valencia estará en la pareja Kondogbia-Parejo.

Con la necesidad de los primeros puntos en Champions y la urgencia de entrar ya en un nivel alto en la temporada, el Valencia busca en Old Trafford meterse de lleno en la lucha por los octavos de la Copa de Europa y, quiera o no, finiquitar a José Mourinho en Manchester y empujar, quizá, a Zidane a otro banquillo.