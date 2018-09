Isco, a favor de prohibir los móviles: “A veces estamos más pendientes de las maquinitas que de los compañeros”

Isco está a favor de la medida de Luis Enrique y asegura que siempre es importante tener un poco de disciplina

Isco Alarcón ha comparecido ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad del Fútbol en Las Rozas. El centrocampista del Real Madrid defendió la medida implantada por Luis Enrique de no poder usar el móvil cuando están todos juntos, como en las comidas por ejemplo. También habló sobre el estilo del nuevo seleccionador y las diferencias con Lopetegui.

Medidas de Luis Enrique

“Siempre es importante tener un poquito de disciplina. Lo de los móviles en las comidas me parece bien, muchas veces estamos más pendientes de las maquinitas que de los compañeros”.

Diferencias entre Lopetegui y Luis Enrique

“La idea de fútbol es la misma, exceptuando algunos matices de Luis Enrique, que llevamos tres o cuatro entrenamientos y tenemos que ir adaptándonos a su forma de entrenar. Estamos muy contentos, con ganas de empezar lo importante para saber en qué nivel estamos. Siempre intento dar lo mejor de mí, sobre todo jugando en equipo. Al final si estamos bien colectivamente, será todo mucho más fácil”.

Estilo de juego

“Cada partido requiere una manera de jugar. Cuando juegas contra alguien que se te mete atrás pocas cosas puedes hacer. No tenemos jugadores para jugar en largo. Nuestro fútbol es el de toque y así debe seguir. Es cierto que hay que cambiar algo”.

Críticas

“El Mundial sólo lo gana uno. No es tan fácil como pensáis. No hicimos nuestro mejor partido ante Rusia pero eso puede pasar, lo intentamos hasta el final, no se nos puede reprochar nada. Hay que olvidarlo, no nos va a ayudar y tenemos que mirar hacia adelante. Vamos a ver en qué nivel estamos el sábado”.

Papel de Sergio Ramos

“Todos conocemos a Sergio. Es nuestro líder, nuestro capitán. Ayuda todo lo que puede a los nuevos y a los que llevamos tiempo. Tiene el hambre intacta. Es un lujo contar con él. Los equipos no los hacen un solo jugador. Tenemos grandes jugadores, pero un equipo no es un jugador”.

Galones

“No me siento la estrella. Siempre intento dar lo mejor de mí. Si individualmente estamos todos bien, colectivamente será mejor. Me siento importante, cómodo, me lo paso bien, disfruto en el campo pero los equipos ganadores no dependen de un solo jugador. Tenemos que estar muy bien colectivamente, tener un buen bloque”.

Escape Room

“Estuvo muy bien, nos echamos unas risas y eso siempre viene bien. Era un juego de escape. Te meten en una habitación, con una historia, el nuestro era el asesino del zodiaco, tienes que buscar pistas, y tienes que conseguir salir de la habitación”.

Palabras de Messi sobre Cristiano

“Cris es un jugador extraordinario, te aseguraba 40-50 goles. Pero si ganamos no lo echaremos de menos y si perdemos, sí. Ahora jugamos muy bien, jugadores que no hicieron tantos goles el año pasado, ahora se están hinchando. De momento no le echamos de menos. Desearle lo mejor en la Juve”.