Atlético de Madrid – Rayo Vallecano: Partido de la Liga Santander hoy, en directo

Atlético de Madrid y Rayo Vallecano se enfrentan en la segunda jornada de la Liga Santander en el estadio Wanda Metropolitano El Rayo buscará sus primeros puntos, mientras que el Atleti quiere la primera victoria

Minuto 8. ¡Uyyyy Embarba! A punto de marcar el primer gol el Rayo Vallecano. El extremo buscó la escuadra izquierda de Oblak pero el balón se fue desviado por muy poco. Minuto 7. Qué bonito lo que le ha hecho Adri Embarba a Godín. Después no estuvo preciso a la hora del centro pero qué bien lo ha hecho el canterano del Rayo Vallecano.Minuto 6. Ojo a la mano clara de Advíncula al borde del área del Atlético de Madrid. González González no la vio...Minuto 3. Primera llegada de peligro para el Rayo Vallecano. Botó un buen córner el equipo madrileño pero el Atlético estuvo muy bien atrás. ¡ARRANCA EL PARTIDO! Mueve la bola el Rayo VallecanoLos jugadores ya están en el túnel de vestuarios a punto de saltar al césped del Wanda Metropolitano. Esto está a punto de empezar.

En los instantes previos al duelo, Griezmann, Lemar y Lucas ofrecerán la Copa del Mundo a su afición. También habrá una fiesta especial después de la consecución de la Supercopa de Europa ante el Real Madrid. Los jugadores calientan en el terreno de juego del Wanda Metropolitano, en grandes condiciones para disfrutar de un derbi madrileño que regresa tras el periplo del Rayo en segunda división. La principal ausencia en el partido es la de Raúl de Tomás, recientemente fichado por el Rayo (llega como cedido por el Real Madrid), pero que se ha quedado fuera de la convocatoria. El Rayo, por su parte, recibió un severo correctivo en la jornada inaugural, frente a su público y con el Sevilla como verdugo. La fragilidad defensiva de los de Michel será puesta a prueba por uno de los mejores ataques de la Liga. El Atlético de Madrid viene de empatar el primer partido de Liga frente al Valencia, en el que en la segunda mitad se notó el cansancio de la Supecopa. Por tanto, la victoria es poco menos que obligada para los de Simeone.

ALINEACIÓN OFICIAL DEL RAYO: Alberto; Advíncula, Ba, Amat, Álex Moreno; Santi, Gorka, Embarba, Kakuta; Trejo y Álvaro. ALINEACIÓN DEL ATLÉTICO DE MADRID. Simeone se deja a Koke en el banquillo como gran sorpresa del once. Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Lucas; Rodrigo, Saúl, Lemar, Correa; Griezmann y Costa. El Rayo Vallecano, por su parte, dejó patente en su reestreno en primera frente al Sevilla que será un equipo divertido de ver, pero que aún muestra carencias que necesitan de ser subsanadas. La principal baja en los franjirrojos será Raúl de Tomás, recién llegado desde el Real Madrid y que no ha entrado en la convocatoria. Sí está el otro fichaje de esta semana, un Álvaro García que podría tener minutos si el encuentro lo permite.El empate frente al Valencia provocó que el equipo del Cholo Simeone comenzara en desventaja en Liga en un año en el que el objetivo debe ser luchar por el título. Para sumar por primera vez tres puntos, el técnico argentino no escatimará en recursos y pondrá en liza a sus mejores jugadores sobre el terreno de juego.Muy buenas tardes y bienvenidos al directo del partido que mide al Atlético de Madrid y al Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada 2 de la Liga Santander. Ambos equipos llegan al choque después de no sumar los tres puntos en su estreno liguero, frente a Valencia y Sevilla respectivamente, aunque con el Atleti como claro favorito para hacerse con los tres puntos.