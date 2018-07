Francia y Griezmann escriben su nombre en la historia de las finales

La Francia de Griezmann gana el Mundial de Rusia 2018 y pasa a formar parte de la historia. Pelé, Hurst, Ronaldo, Zidane o Iniesta, los otros nombres de las finales mundialistas.

Desde 1930, año en el que se disputó el primer Mundial de fútbol, 21 equipos han alcanzado la gloria. El último en sumarse es Francia, que liderada por dos bestias en ataque como Griezmann y Mbappé escribe su nombre con letras de oro en la historia de este deporte. Los galos desde el primer momento figuraron en las quinielas. Con una generación joven, que ya alcanzó la final de la Euro 2016, consiguen el segundo título mundial para su país tras vencer en la finalísima a los croatas por 4-2, que contra todo pronóstico lograron alcanzar el último partido del torneo.

Los franceses ponen su segunda estrella sobre su escudo, que se une a la conseguida en 1998 por la Francia de Zidane, en la que estaba también presente el actual seleccionador Didier Deschamps. Rompen así el sueño de los ajedrezados de convertirse en el noveno campeón de la historia. El palmarés siguen repartiéndoselo ocho países: Brasil, Alemania, Italia, Uruguay, Argentina, la propia Francia, Inglaterra y España.

Mbappé ha sido el mejor jugador de la selección gala durante este Mundial 2o18. Sus decisivos goles ante Argentina llevaron a Francia a cuartos y, tras su gol en la final puso el 4-1 y sentenció un partido que el VAR se había encargado de encarrilar para los galos. Por su parte, Griezmann fue elegido MVP de la final.

Los franceses disputaban la tercera final de su historia. En las otras dos, figuraban un triunfo y una derrota. La Francia del 98 se impuso por un contundente 3-0 a la Brasil de Rivaldo, Ronaldo y Cafú. Un doblete de Zidane y un tanto de Petit dio su primera corona a les bleus. Ocho años después, en Alemania, Zidane quería poner fin a su carrera levantando otro Mundial, sin embargo fue expulsado en la final por darle un cabezazo a Materazzi y, aunque marcó el primer gol del partido, los suyos terminaron cayendo en los penaltis.

Para remontarse a la primera final de la historia hay que remontarse casi 90 años atrás. En Montevideo se disputó el primer título mundial entre Uruguay y su vecina Argentina. Los charrúas se impusieron por 4-2 y consiguieron bordar su primera estrella. Un título que revalidarían 20 años después. Entonces se impusieron a Brasil y, aunque no hubo final como tal, sino un grupo de cuatro en el que España quedó cuarta, el último partido entre los celestes y los canarinhos decidiría el campeón. Uruguay se impuso 2-1 y se llevó la copa.

‘O Rei’ Mundial

Precisamente, Brasil es el campeón que más veces ha conseguido levantar la Copa del Mundo. Los mundiales van estrechamente ligados a la canarinha, que hasta en cinco ocasiones se ha proclamado campeona. La última, en 2002, gracias a un doblete de Ronaldo, ante Alemania en Corea y Japón. Ocho años antes, en Estados Unidos lograron imponerse a Italia en penaltis tras empatar a cero en los 120 minutos anteriores.

Pero si existe un jugador que haya inscrito verdaderamente su nombre en la historia de los mundiales ese es Pelé. O Rei consiguió ganar con Brasil tres de los cuatro que disputó. En el 58, Brasil se impuso a una anfitriona Suecia por 5-2 con un doblete suyo; cuatro años después hicieron lo propio ante Checoslovaquia, por 3-1 aunque sin goles del crack carioca y en el 70 hizo el primero de los cuatro goles que endosaron a Italia.

Cada Mundial deja su campeón y su estrella y en el último, logrado por Alemania, el héroe fue Gotze, que dio el título ante Argentina en la prórroga. En el tiempo extra también se decidió la Copa en Johannesburgo en 2010, con aquel gol de Andrés Iniesta que hacía justicia con la mejor generación de la historia de España.

La exhibición de Hurst

Pero hasta la fecha no se ha visto un héroe como Hurst en Inglaterra 66. El delantero británico es el único jugador en la historia en hacer un hat-trick en una final mundialista. Lógicamente, la exhibición no fue en vano y los Three Lions se llevaron su primer y único Mundial.

Pese a no tener un papel muy relevante en la final, no podemos dejar de lado a Maradona. Diego fue el principal artífice de la segunda estrella albiceleste, ganada en 1986. No marcó en la final ante Alemania Federal donde Brown, Valdano y Burruchaga pusieron los goles, pero dejó para la posteridad el ‘Gol del Siglo’ y ‘La mano de Dios’. 16 años antes, en 1970, Mario Kempes llevaba a su selección hacia la primera Copa Mundial.

Por último, cabe destacar a la gran figura de España 82, que le dio a Italia el tercero de sus cuatro Mundiales. Aquel Mundial de Naranjito quedará marcado por la explosión de un Paolo Rossi que fue elegido Balón de Oro de la cita mundialista y que se llevó además la Copa y el pichichi. Hizo el primer gol en la final ante los teutones y la azzurra se impuso por 3-1.

Uruguay-1930

– Final (30 de julio, en Montevideo): Uruguay 4-2 Argentina

– Goles: Dorado (12), Cea (57), Iriarte (68), Castro (89)/ Peucelle (20), Stábile (37)

– No hubo partido por la tercera plaza

Italia-1934

– Final (10 de junio, en Roma): Italia 2-1 Checoslovaquia

– Goles: Orsi (81), Schiavio (95)/ Puc (71)

– Partido por la tercera plaza: Alemania 3-2 Austria

Francia-1938

Final (19 de junio en Colombes, en la periferia de París): Italia 4-2 Hungría

– Goles: Colaussi (5, 35), Piola (16, 82)/ Titkos (7), Sarosi (70)

– Partido por la tercera plaza: Brasil 4-2 Suecia

Brasil-1950

– Partido decisivo (16 de julio, en Rio de Janeiro): Uruguay 2-1 Brasil

– Goles: Schiaffino (66), Ghiggia (79)/ Friaça (47)

– Suecia fue tercero y España cuarto en el grupo final

Suiza-1954

– Final (4 de julio, en Berna): Alemania Federal 3-2 a Hungría

– Goles: Morlock (10), Rahn (18, 84)/ Puskas (6), Czibor (8)

– Partido por la tercera plaza: Austria 3-1 Uruguay

Suecia-1958

– Final (29 de junio, en Estocolmo): Brasil 5-2 a Suecia

– Goles: Vavá (9, 31), Pelé (55, 90), Zagallo (67)/ Liedholm (4), Simonsson (80)

– Partido por la tercera plaza: Francia 6-3 Alemania Federal

Chile-1962

– Final (17 de junio, en Santiago): Brasil 3-1 Checoslovaquia

– Goles: Amarildo (17), Zito (69), Vavá (78)/ Masopust (15)

– Partido por la tercera plaza: Chile 1-0 Yugoslavia

Inglaterra-1966

– Final (30 de julio, en Londres): Inglaterra 4-2 Alemania Federal (en la prórroga)

– Goles: Hurst (18, 100, 120), Peters (78)/ Haller (12), Weber (89)

– Partido por la tercera plaza: Portugal 2-1 URSS

México-1970

– Final (17 de junio, en México): Brasil 4-1 Italia

– Goles: Pelé (17), Gerson (65), Jairzinho (70), Carlos Alberto (86)/ Bonisegna (37)

– Partido por la tercera plaza: Alemania Federal 1-0 Uruguay

Alemania-1974

– Final (7 de julio, en Múnich): Alemania Federal 2-1 Holanda

– Goles: Breitner (25, penalti), Muller (43)/ Neeskens (2, penalti)

– Partido por la tercera plaza: Polonia 1-0 Brasil

Argentina-1978

– Final (25 de junio, en Buenos Aires): Argentina 3-1 Holanda (en la prórroga)

– Goles: Kempes (38, 105), Bertoni (114)/ Naninga (81)

– Partido por la tercera plaza: Brasil 2-1 Italia

España-1982

– Final (11 de julio, en Madrid): Italia 3-1 Alemania Federal

– Goles: Rossi (57), Tardelli (69), Altobelli (81)/ Breitner (83)

– Partido por la tercera plaza: Polonia 3-2 Francia

México-1986

– Final (29 de junio, en México): Argentina 3-2 Alemania Federal

– Goles: Brown (22), Valdano (56), Burruchaga (84)/ Rummenigge (73), Voeller (82)

– Partido por la tercera plaza: Francia 4-2 Bélgica

Italia-1990

– Final (8 de julio, en Roma):

Alemania Federal 1-0 Argentina

– Goles: Brehme (85, penalti)

– Partido por la tercera plaza: Italia 2-1 Inglaterra

Estados Unidos-1994

– Final (17 de julio en Pasadena, cerca de Los Ángeles): Brasil 0-0 Italia (3-2 en penaltis)

– Partido por la tercera plaza: Suecia 4-0 Bulgaria

Francia-1998

– Final (12 de julio en Saint-Denis): Francia 3-0 Brasil

– Goles: Zidane (27, 45), Petit (90)

– Partido por la tercera plaza: Croacia 2-1 Holanda

Corea del Sur y Japón-2002

– Final (30 de junio, en Yokohama): Brasil 2-0 Alemania

– Goles: Ronaldo (67, 79)

– Partido por la tercera plaza: Turquía 3-2 Corea del Sur

Alemania-2006

– Final (9 de julio, en Berlín): Italia 1-1 Francia (5-3 en penaltis)

– Goles: Materazzi (19)/ Zidane (7, penalti)

– Partido por la tercera plaza: Alemania 3-1 Portugal

Sudáfrica-2010

– Final (11 de julio, en Johannesburgo): España 1-0 Holanda (En la prórroga)

– Goles: Andrés Iniesta (116)

– Partido por la tercera plaza: Alemania 3-2 Uruguay

Brasil-2014

– Final (13 de julio, en Rio de Janeiro): Alemania 1-0 Argentina (en la prórroga)

– Goles: Mario Götze (113)

– Partido por la tercera plaza: Holanda 3-0 Brasil

Rusia-2018

– Final (15 de julio en Moscú): Francia 4-2 Croacia

-Goles: Mandzukic (18, p.p.), Griezmann (38, penalti), Pogba (59) y Mbappé (65)/ Perisic (28) y Mandzukic (69)

– Partido por la tercera plaza: Bélgica 2-0 Inglaterra