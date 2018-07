España – Rusia: Mundial de Rusia 2018, en directo

Sigue en directo el partido de la Selección de España contra Rusia en el Mundial de Rusia 2018

Existe otra duda que es si Rusia jugará con dos o tres centrales. En lo que va de campeonato han formado con una línea de cuatro en defensa, pero el tremendo talento de la selección española podría hacer a Stanislav Cherchésov cambiar sus planes y blindarse con un hombre más en la retaguardia. Quedan dos horas para el comienzo del partido y poco menos de una para que conozcamos las alineaciones oficiales de ambos equipos. España, salvo sorpresa de última hora, incluirá a Koke en el once para dar un mayor equilibrio al sistema, mientras que Silva, Iniesta y Diego Costa continuarán como titulares, así como también De Gea. El España - Rusia se disputará en el Estadio Olímpico Luzhnikí de Moscú, sede también de la final a la que ambas selecciones lucharán por llegar. El camino del combinado dirigido por Fernando Hierro es propicio para regresar a tal escenario el 15 de julio, pero el primer escollo no será fácil de derrotar para seguir avanzando en el cuadro. El gran peligro de Rusia para el partido de hoy tiene nombre y apellidos: Alexandr Golovin. El centrocampista del CSKA de Moscú es el gran talento joven del país anfitrión y en él están puestas muchas esperanzas para el presente y el futuro de la selección. España deberá tener cuidado con su golpeo de balón, tanto en centros como en tiros, un arma de destrucción masiva que ha llamado la atención de Barcelona y Juventus, entre otros. El partido entre España y Rusia es uno de los más esperados de lo que va de Mundial. La campeona de 2010 se mide a una anfitriona extramotivada ante la posibilidad de dar la sorpresa y seguir soñando. La diferencia de plantillas favorece a España, pero en la grada, los rusos serán mayoría absoluta y podrían marcar la diferencia. El ganador de este cruce se tendrá que medir a Croacia o Dinamarca en cuartos de final. Los croatas parten como favoritos, pero en este Mundial 2018 ya sabemos que no hay nada seguro. La eliminación de Alemania o los problemas de las grandes selecciones para ganar a combinados, a priori, inferiores.

Por otra parte, Rusia dejó grandes sensaciones en las dos primeras jornadas, cuando se impuso por 5-0 a Arabia Saudí en el partido inaugural del Mundial 2018 y 3-1 a la Egipto de Salah en la segunda fecha. Frente a Uruguay se jugaba el liderato del grupo y, pese a jugar en casa, los rusos perdieron por un contundente 3-0 que les acabó apeando a la segunda plaza y cruzándose con España en los octavos de final. La selección española llega a los octavos de final del Mundial 2018 como primera clasificada del grupo B. El combinado nacional empató frente a Portugal y Marruecos por 3-3 y 2-2 respectivamente, mientras que venció a Irán por 1-0. Estos resultados le valieron a los de Hierro para acabar la primera fase con 5 puntos y gracias a la diferencia de goles acabar liderando el cuadro. ¡¡Muy buenas tardes!! Llegó el gran día. España se juega su pase a los cuartos de final del Mundial 2018 que se disputa en Rusia. Los de Fernando Hierro se medirán a la anfitriona y tendrán que superarla si quieren seguir soñando con levantar la segunda Copa del Mundo de la historia del país.