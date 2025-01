El truco de las tintorerías para limpiar las planchas y que queden como nuevas: sólo necesitas un ingrediente

Hay un truco que arrasa en las tintorerías, es el que usan para limpiar las planchas y hacer que queden como nuevas. Sólo necesitas un solo ingrediente para conseguirlo, algo que parecía imposible y ha acabado siendo una realidad. Es momento de apostar por este tipo de trucos virales que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta. Las redes sociales o los expertos en limpieza pueden hacer realidad una serie de cambios que quizás hasta ahora no hubiéramos pensado que teníamos por delante.

Sólo necesitas un ingrediente

Las tintorerías tienen un truco para que las planchas queden limpias

Desde Euronics nos ofrecen una serie de consejos para mantener las planchas limpias: «Si tu plancha no se desliza bien por la superficie de tus prendas, quiere decir que la placa cerámica o del material que sea, se encuentra con suciedad adherida. Para eliminarla con sal colocaremos varias hojas de papel de periódico, unas encima de otras. Si no tienes papel, puedes usar una toalla gruesa. Encima, pondremos sal gorda. Calientas la plancha a la máxima potencia y pasas la plancha por encima de la sal. Verás como la suciedad se queda pegada a la sal. Para limpiar la plancha de ropa, también puedes usar la técnica del vinagre y la sal. Calientas ambos productos en una sopera, sin llegar a hervir. Después, metes la punta de un paño o trapo húmedo, para que se empape. A continuación, lo pasas por toda la zona de la placa con paciencia. Si no llegas bien a los orificios de la placa, puedes ayudarte de bastoncillos para los oídos o elementos similares en tamaño y grosor. Ves que limpiar la plancha de ropa es fácil con este método. Otra de las opciones para limpiar una plancha de ropa es usar agua enjabonada y aplicar suavemente con un paño; incluso frotar pasta de dientes por la placa. En el mercado, hay productos profesionales con instrucciones de cómo limpiar la plancha de ropa. Estos productos pueden ser líquidos o en forma de crema, y se distribuyen por toda la suela».

