Giro de 180 grados en el horario de Mercadona: el cierre más inesperado

Pocas cosas son tan rutinarias como ir al supermercado. Saber que puedes contar con tu tienda de confianza para hacer la compra sin sorpresas es algo que damos por hecho. Pero hay momentos en los que esta rutina se ve alterada y nos obliga a planificar con más cuidado. En plena vorágine de marzo, con días llenos de actividad, hay una fecha concreta en la que los valencianos tendrán que estar atentos: un cierre que, aunque esperado, no deja de marcar la diferencia en un mes de tanta intensidad. Toma nota, porque te contamos el cierre de Mercadona para los próximos días, así como el del resto de supermercados en la Comunidad Valenciana.

Mercadona es sinónimo de constancia en su horario. Su política de cierre en festivos es clara y conocida por la mayoría de sus clientes. Sin embargo, cuando estos festivos coinciden con momentos de gran afluencia en las calles y con celebraciones de gran calado, las implicaciones son distintas. Este año, el 19 de marzo, Día de San José y festivo en la Comunidad Valenciana, todas las tiendas de Mercadona permanecerán cerradas, lo que obliga a los clientes a organizarse con antelación para evitar imprevistos. Es una medida habitual en la compañía, pero en esta ocasión cobra especial importancia por la magnitud de las fiestas que se celebran en la región en esas fechas.

La cuestión no es tanto que Mercadona cierre, sino el impacto que esto puede tener en una semana de altísima actividad. Con miles de personas recorriendo las calles, restricciones de tráfico y un ritmo frenético, el hecho de no poder acudir al supermercado el 19 de marzo obliga a reajustar los planes. No es un cambio inesperado, pero sí un recordatorio de que, en momentos clave, una buena planificación marca la diferencia.

Los horarios de Mercadona durante Fallas 2025

Para evitar confusiones, Mercadona ha confirmado que su horario se mantendrá sin cambios en los días previos a la festividad. Sin embargo, el cierre del 19 de marzo requiere que los clientes organicen su compra con anticipación. Este es el calendario confirmado para sus establecimientos en la Comunidad Valenciana:

Del 15 al 18 de marzo: Mercadona abrirá con su horario habitual de 9:00 a 21:30 horas (a excepción del 16 de marzo que es domingo).

Mercadona abrirá con su horario habitual de 9:00 a 21:30 horas (a excepción del 16 de marzo que es domingo). 19 de marzo (Día de San José): Todas las tiendas de la Comunidad Valenciana estarán cerradas por ser festivo autonómico.

A partir del 20 de marzo: Se retomará el horario normal sin más modificaciones previstas.

Los valencianos están acostumbrados a la política de Mercadona respecto a los festivos, pero dado que este coincide con una semana de tanta actividad, la mejor opción es adelantarse para evitar las prisas de última hora.

Otros supermercados que también cerrarán en Fallas

El cierre de Mercadona no es un caso aislado. Otras cadenas de supermercados han anunciado medidas similares para el 19 de marzo:

Consum: seguirá la misma política y cerrará todas sus tiendas en la Comunidad Valenciana.

seguirá la misma política y cerrará todas sus tiendas en la Comunidad Valenciana. Lidl, Carrefour y Aldi : también cerrarán sus puertas durante la jornada festiva.

: también cerrarán sus puertas durante la jornada festiva. Franquicias Charter de Consum: algunas podrían abrir, ya que operan bajo un modelo de franquicia. Se recomienda consultar el horario en cada establecimiento.

Cómo organizarse ante el cierre del 19 de marzo

El cierre de los supermercados en una fecha tan señalada puede generar ciertos inconvenientes si no se tiene en cuenta con tiempo. Para evitar problemas, estos consejos pueden ser de gran ayuda:

Anticipa la compra : si necesitas productos frescos o ingredientes específicos, procura adquirirlos entre el 17 y el 18 de marzo para evitar la saturación de los supermercados el último día.

: si necesitas productos frescos o ingredientes específicos, procura adquirirlos entre el 17 y el 18 de marzo para evitar la saturación de los supermercados el último día. Consulta pequeños comercios y tiendas de barrio: algunos negocios pueden mantener un horario especial incluso en festivos, aunque con horarios más reducidos.

algunos negocios pueden mantener un horario especial incluso en festivos, aunque con horarios más reducidos. Valora la compra online: si sueles recurrir a servicios de entrega a domicilio, revisa la disponibilidad y realiza tu pedido con antelación.

si sueles recurrir a servicios de entrega a domicilio, revisa la disponibilidad y realiza tu pedido con antelación. Evita las horas punta: los días previos al cierre, los supermercados pueden estar más concurridos. Acudir a primera hora de la mañana o al mediodía puede ser una opción más cómoda.

los días previos al cierre, los supermercados pueden estar más concurridos. Acudir a primera hora de la mañana o al mediodía puede ser una opción más cómoda. Planifica los menús con tiempo: pensar en las comidas y cenas de los días festivos te permitirá comprar solo lo necesario y evitar compras impulsivas de última hora.

El hecho de que Mercadona y otros supermercados cierren el 19 de marzo es una muestra de cómo el comercio se adapta a la realidad local. Aunque no se trata de una sorpresa, es un recordatorio de que las grandes festividades pueden alterar la rutina diaria. Al mismo tiempo, es una medida que permite que los trabajadores de la cadena puedan disfrutar de un merecido descanso en una fecha tan señalada. Además, las Fallas de Valencia son una cita ineludible, y con un poco de organización, el cierre de los supermercados que se va a producir la próxima semana, pasará rápido en medio de la emoción de una de las fiestas más vibrantes del año.