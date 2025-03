La OCU lo confirma: la peor cerveza de España está en este supermercado

La peor cerveza de España está en este supermercado, según la OCU, se confirma lo que ya todo el mundo sabía. Nuestro país es una zona en la que la cerveza acaba convirtiéndose en una de las bebidas más consumidas, algo que no es casualidad y que llega para acabar siendo el mejor aliado de una serie de detalles que serán claves. Nos hemos acostumbrado a esta forma de relajación.

Llegar a casa después de un día de trabajo o simplemente parar un poco después de intentar limpiar toda la casa, de una forma que quizás hasta ahora nunca hubiéramos tenido en cuenta. Son días de apostar claramente por ese sol que empieza a notarse y sentimos en cada uno de los pasos que vamos a dar. Una cerveza al sol de la primavera en nuestra casa implica obtener las mejores cervezas a nuestra disposición. Para ahorrar un poco, quizás apostemos por unos supermercados en los que cada euro puede contar y sin esperarlo, quizás tenemos una combinación de ingredientes claves o no tan bueno como nos pensábamos. La OCU confirma cual es la peor cerveza de todas.

Confirma la OCU lo que sabíamos

Quizás hemos acabado siendo expertos a la hora de comprar y degustar en casa una serie de cervezas que pueden acabar siendo las que marcarán un antes y un después en un camino que puede ser fundamental. Lo que nos espera es esa situación del todo inesperada que puede ser la que marcará estas jornadas.

Los expertos de la OCU han analizado las cervezas de los supermercados, ofreciéndonos una respuesta clara y directa a eso que hacemos a menudo. Esa situación de cambios que tenemos por delante pueden ser claves y quizás hasta ahora no pensábamos que podríamos estar teniendo.

Es momento de apostar por la mejor cerveza posible y para conseguir este tipo de elemento, debemos estar preparados para descubrir un buen aliado de ese sabor tostado que queremos disfrutar. Tocará estar preparados para apostar claramente por algunos elementos que serán los que nos acompañarán en estos días.

El sabor, la textura, pero también el precio de estas cervezas es el que acabará de darnos aquello que queremos, un plus de buenas sensaciones que debemos tener en cuenta. Si estás a punto de hacer la compra, no lo dudes, ha llegado el momento de llenar tu nevera de una buena cerveza y no será está.

La peor cerveza de supermercado en España es esta

El análisis de los expertos de la OCU se ha realizado a través de una serie de elementos que son los que acabarán marcando una diferencia importante. Hay una serie de variables que nos interesan y que debemos tener en cuenta cada vez que compramos una cerveza.

Según el ingrediente: en España se elabora cerveza fundamentalmente a partir de cebada malteada (Malta de cebada), aunque algunas marcas sustituyen parte de esa malta por otros cereales sin maltear como el maíz o el arroz. De esta manera elaboran cervezas más ligeras.

Según el tipo de fermentación: cervezas de alta o baja fermentación. Las de alta son las denominadas cervezas tipo Ale (más amargas). Las de baja fermentación o tipo Lager son las más habituales en nuestro país.

Según la cantidad de cereal: la normativa establece unas categorías en función de la cantidad de cereal empleado, lo que se denomina extracto seco primitivo. Así tenemos las cervezas «clásicas», que son las que menos cereal usan, las cervezas “especiales”, que usan un poco más, y por último las denominadas cervezas “extra”, que son las más ricas en cereal.

Según el contenido en alcohol: tenemos las cervezas clásicas con una media de 4,5% alcohol, cervezas sin alcohol que pueden tener hasta 0,9%, o cervezas 0,0% que no contienen alcohol.

Según la elaboración: industrial, cerveza artesana…

La cerveza que peor puntuación ha obtenido es la Cruzcampo Pilsen, pese a ser una marca reconocida, no ha conseguido llegar a la puntuación elevada que necesitaría. Se queda con 60 puntos de 100, algo que debemos tener en cuenta. Pero cuidado, no deja de ser una de las cervezas que más se consumen, por lo que, entramos en un dilema con la opinión de la OCU y de aquellos sitios a los que vamos a disfrutarla, incluida nuestra casa.

En el otro lado de la balanza, nos encontramos con la cerveza que más puntuación recibe y curiosamente es una de las más baratas que podemos encontrar en el supermercado. Por lo que, más allá de lo que nos cuesta, existe el detalle de que estamos ante un tipo de bebida que puede darnos aquello que necesitamos y más. Un buen básico que gracias a Xibeca y a sus 0,62 céntimos de media, podemos conseguir un momento de desconexión y de probar la mejor cerveza de supermercado.