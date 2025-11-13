Fundación Brafa vuelve a concienciar: el 70% de los deportistas han sufrido violencia psicológica

De acuerdo con el estudio CASES (Child Abuse in Sport European Statistics), llevado a cabo por un grupo de universidades europeas, el 70% de los encuestados declararon haber sufrido violencia psicológica y un 43% violencia física. En las conclusiones del estudio se señala que «los comportamientos (potencialmente) perjudiciales son una experiencia frecuente y generalizada para la infancia dentro del deporte (en España y en Europa). Esto nos lleva a sugerir que el deporte puede no proporcionar el entorno protector, positivo y saludable para los niños que a veces se supone y se afirma».

Por ello, la Fundación Brafa sigue impulsando la campaña NO SEAS HOOLIGAN, esta vez con tres vídeos que abordan la violencia en el deporte y la normalización de ciertas conductas parentales durante las competiciones infantiles: gritos e insultos al árbitro y a los jugadores, enfrentamientos entre aficiones y, cada vez más, se producen agresiones físicas en el entorno de la competición de niños y adolescentes.

«Lo sorprendente es que no nos sorprenda» es el lema de esta nueva entrega de la campaña de Brafa, que incide en el problema de tantos incidentes que semana tras semana se producen en el deporte y que son inimaginables en otras actividades de nuestros hijos, como un festival de música o una clase en la escuela.

La violencia psicológica es la forma de maltrato más extendida en el ámbito deportivo. Según el estudio, la experiencia más común es no recibir elogios por los esfuerzos o logros (42%), seguida de las humillaciones (38%), ser ignorado o excluido (36%) y la crítica del aspecto físico (36%). Además, tanto la violencia psicológica como la física suelen comenzar a edades tempranas: el 44% de los casos se inicia entre los 7 y los 13 años, un periodo crucial para el desarrollo personal y deportivo de los menores.

El comportamiento de las personas adultas antes, durante y después de los partidos de menores puede influir en ellos de diferentes maneras, ya que puede provocar ansiedad y el sentimiento de haber defraudado a los padres, influir negativamente en su rendimiento deportivo, minar su autoestima, afectar su comportamiento durante la competición e incluso provocar el abandono del deporte, con todas las consecuencias que ello implica.

En Brafa se trabaja con el plan de formación en competencias BChampion, desarrollado con la Facultad de Educación de la Universitat Internacional de Catalunya. BChampion fomenta el desarrollo integral de los deportistas y contribuye a concebir el deporte y la competición como un entorno educativo y seguro para los niños y niñas. Brafa ofrece BChampion a todos los entrenadores e instituciones deportivas de manera gratuita, en inglés y español. Numerosos clubs de todo el mundo ya lo han integrado para reforzar su compromiso con la formación de sus deportistas.