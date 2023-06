De la Fuente: «Lo que demandamos es tener tiempo para trabajar, nada más»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras la victoria de la selección española ante Italia en las semifinales de la Liga de Naciones. Los goles de Yeremy Pino y Joselu, en el tramo final, dieron la victoria al combinado nacional, que jugará la gran final el próximo domingo contra Croacia.

Sufrimiento

«La verdad que estos partidos son de un sufrimiento natural, todo cuesta muchísimo y más ante un rival como Italia. El compromiso y la calidad hacen que me sienta orgulloso de mis jugadores».

Cambios

«Nosotros no hemos dudado nunca de nosotros. Tenemos pleno convencimiento en que esto es un proceso, que necesita tiempo, y con el tiempo las cosas mejorarán. Los jugadores estaban convencidos y han hecho todo lo que se les ha pedido. El partido ha sido un espectáculo».

La situación

«Con naturalidad, normal, las cosas se ponen en su sitio de manera natural. Los jugadores están convencidos del mensaje que les hemos enviado».

Joselu

«Es un grandísimo futbolista. Los cambios han sido fantásticos, demuestran las ganas que tienen los jugadores de conseguir el objetivo y de trabajar en esta idea. Los planes son seguir contando con él porque se lo está ganando. Intentaremos sacar el máximo rendimiento. Quizá se ha beneficiado del trabajo que ha hecho Morata. Le he dicho que se iban a generar ocasiones y lo más importante es que sean ellos mismos».

Los centrales

«Es una de las parejas titulares de la selección. Hay muy buenos futbolistas, en esa posición también ha venido Nacho. Somos unos privilegiados, tenemos una cantera y una capacidad para traer jugadores impresionantes. Hay que celebrar que Le Normand ha celebrado jugar con nosotros».

Unai Simón

«No sé quién ha dicho que no era de mi gusto, se han dicho muchas cosas y el tiempo demuestran si son verdad o no. En la portería debemos acostumbrarnos a los cambios. Tengo tres porteros fantásticos y estoy muy seguro de uno u otro».

El título

«Era nuestro objetivo, estábamos convencidos de que íbamos a hacer las cosas bien. Pero el fútbol es muy caprichoso a veces. No es casualidad que estemos en la final».

Continuidad del trabajo

«Se necesitaba tiempo. El mensaje ha calado en los jugadores y están convencidos de ello».

Los jugadores

«Los protagonistas son los futbolistas. Todos tienen opciones de jugar. Cuando les toca pueden participar en el juego y han aprovechado las oportunidades. Ponemos a once porque creemos que en ese momento es más oportuno. Todo ha salido perfecto. Lo que demandamos es tener tiempo para trabajar, nada más».

Su figura

«Estaba muy tranquilo. Al final vais a entender porque me llaman el hombre tranquilo. Estaba seguro de que el trabajo estaba bien hecho. Todo es tiempo, cuestión de tiempo. Hoy se ha visto reflejado esto. El domingo mejoraremos más. Me preocupa la fe que tienen los jugadores y que crean en nuestro mensaje. Me gusta atender lo que puedo controlar, lo demás no me interesa».

Concentración de Le Normand

«Le conocemos muy bien. Tiene muchos talentos, pero se caracteriza por ser tranquilo. Ha demostrado una madurez futbolística fuera de lo normal. Estamos felices y contentos, pero no nos sorprende. Para muchos sería un desconocido, pero sabemos que puede dar más».

Croacia

«No pude ver el partido porque estuvimos trabajando en Italia. Hoy lo veremos tranquilamente. Sabemos como es Croacia. Tiene mucha experiencia. Jugar una prórroga desgasta, pero la victoria te ayuda a recuperar mejor. Nosotros vamos a recuperar y jugadores un partido de grandísimo nivel».

Aficionados

«Estoy orgulloso de como nos han animado. Han tenido un gran comportamiento, como siempre. Nos gustaría que en el próximo partido fuese mayor. Estoy orgulloso de ser español».