La frase con la que Roger Federer señala a Carlos Alcaraz como heredero de Rafa Nadal

Tras la retirada de Rafa Nadal, Roger Federer señala a Carlos Alcaraz como su heredero. Sin el balear ni el helvético y con Novak Djokovic acercándose también al final de su carrera, Jannik Sinner y el pupilo de Juan Carlos Ferrero se presentan como sus sucesores. El relevo generacional ya ha comenzado y, por el momento, solo el serbio es capaz de plantarles batalla en la lucha por el número uno y los Grand Slams.

«Puedes sentir el cambio de guardia. Serena Williams y Andy Murray retirándose, Rafa cada vez más cerca. Novak obviamente, teniendo un año difícil en general, pero luego ganando los Juegos Olímpicos y reclamando lo que siempre quiso hacer, ese oro olímpico difícil de alcanzar. Eso fue increíble para él», comenzó diciendo Roger.

El helvético ha vuelto a las pistas para jugar un partido de dobles de exhibición en Shanghái. En su regreso, el ganador de 20 Grand Slams habló del cambio de guardia. Sinner y Alcaraz han irrumpido en escena con fuerza y Federer los ve como los referentes del tenis en el futuro. Del Big Three formado por él, Djokovic y Nadal, pasaremos al Big Two con Sinner y Alcaraz.

«Así que, sí, sientes que todo está cambiando y Sinner y Alcaraz ganando cada uno dos Slams, eso te muestra que la ola está realmente llegando ahora», comentó el suizo. «Los cambios están sucediendo y son consistentes, son fantásticos de ver», agregó uno de los mejores tenistas de la historia de este deporte. Con 21 y 23 años respectivamente, Carlitos y Jannik ya han conquistado un total de seis Grand Slams entre los dos, repartidos en cuatro para el español y dos para el italiano. Por el momento, la balanza se decanta del lado del tenista de El Palmar, pero la batalla promete ser larga y duradera si las lesiones les respetan a ambos.

Federer despide a Nadal

Roger Federer no ha dudado en utilizar las redes sociales para publicar una imagen icónica como es la de Nadal y el suizo llorando juntos en la Laver Cup de Londres que se celebró en 2022. El tenista helvético contestó por Instagram al mensaje de que publicó Nadal: «¡Qué carrera, Rafa! Siempre esperé que este día nunca llegara. Gracias por los recuerdos inolvidables y todos tus increíbles logros en el deporte que amamos. ¡Ha sido un absoluto honor!».

Rafa Nadal, ganador de 22 Grand Slams, ha anunciado este jueves que se retirará del tenis profesional a los 38 años tras la disputa con España de las Finales de la Copa Davis, que se celebrarán en Málaga del 19 al 24 de noviembre.

«Me retiro del tenis profesional. Han sido dos años difíciles, estos dos últimos en los que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil y que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final, y es el momento adecuado para poner punto y final a una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás hubiese podido imaginar», señaló Nadal en un vídeo compartido en sus redes sociales.