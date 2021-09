Javier Tebas no tolera que nadie airee las malas prácticas existentes dentro de la Liga. El presidente de la patronal de clubes ha amenazado a los empleados de su departamento contra la piratería después de que OKDIARIO desvelase las leoninas condiciones de trabajo a las que estaban sometidos con horarios coreanos, intimidaciones e incluso despidos.

El Comité de Empresa de la Liga Servicios Digitales –compuesto por cinco trabajadores, tres de ellos elegidos por la Liga–, tras las informaciones facilitadas por este periódico, envió un mail en tono amenazante a todos los empleados dejando entrever que habría despidos si se siguen sacando las verguënzas del departamento, al mismo tiempo que se fomentó que los compañeros se ‘chiven’ de todo aquel que hable con este periódico.

Con estas palabras, Javier Tebas espera silenciar a unos empleados que han transmitido su descontento y cansancio con un proyecto que comenzó hace cuatro años como algo vanguardista y que cada día hace más aguas. Los datos no mienten: la Liga tiene la mitad de bares que una década atrás suscrita al servicio.

En su comunicación con los empleados, el Comité de Empresa de La Liga Servicios Digitales Liga muestra «el total desacuerdo con las malintencionadas informaciones filtradas a prensa» para luego sacar la artillería de amenazas y comportamientos reprochables.

«Mostrar preocupación por el impacto que este tipo de acciones puedan suponer en la negociación del convenio, en la buena marcha y estabilidad del proyecto, y por supuesto, el mantenimiento de sus puestos de trabajo», dijo la organización en el segundo punto de su correo electrónico evidenciando que esto puede ser la excusa perfecta para esquilmar una plantilla que ya han ido reduciendo en los últimos tiempos con despidos disciplinarios ‘inventados’, según indican los propios trabajadores. Al mismo tiempo, estos trabajadores se encuentran más indignados porque los bonus por objetivos son «imposibles» de cobrar gracias a excusas nimias.

Eso sí, la Liga no tiene reparos en seguir exigiendo cosas a una plantilla quemada. «Rogamos paciencia con las negociaciones, mantener la profesionalidad, ética laboral y os pedimos colaboración activa para identificar a aquellos miembros que se estén prestando a desestabilizar al proyecto», añaden en una comunicación donde se fomenta la caza de brujas dentro de la misma organización y hasta ‘vendettas’ personales entre trabajadores.

Además añaden que «todo empleado y ex empleado, ha de tener en mente las cláusulas de confidencialidad, buenas prácticas y ética firmadas por contrato» poniendo a disposición de los empleados una dirección de correo para delatar a sus compañeros. «También pueden realizar denuncias a través del Canal Ético, asegurándose la confidencialidad», prometen.

Así se las gasta ‘Franquito’

Tebas controla al milímetro lo que hacen y dejan de hacer sus empleados del departamento contra la piratería a través de una aplicación que les tiene geolocalizados en todo momento. El objetivo es que durante sus jornadas laborales –que son mucho más largas que ocho horas– estén en constante movimiento en busca de bares que no den el fútbol de forma legal.

Desde la llegada del dirigente oscense, el precio del fútbol en los bares no ha parado de subir y con ello han bajado las suscripciones de los locales de manera drástica hasta el punto de que hay menos establecimientos que nunca dando fútbol. Tebas les amenaza con llevarles a juicio y muchos alcanzan un acuerdo no muy beneficioso para evitarlo si son cazados por estos inspectores que ganan 1.200 euros al mes jugándose el pellejo en algunos bares que no aceptan de buen grado ser pillados.

El presidente de la Liga juega siempre al límite de las normas y prueba de ello es que fue sancionado con 250.000 euros de multa por utilizar de manera ilegal el micrófono de la aplicación de su competición para detectar el fútbol pirata. La cruzada de Tebas tiene un motivación clara y es que más que la piratería le duele en el orgullo que la Premier League consiga recaudar cuatro veces más por el fútbol en los bares que él.